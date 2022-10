Giovedì il nuovo romanzo di Cosimo Filigheddu all'Astra

altre due indagini ufficiali cercano di far luce sul ferimento del violentatore, compresa quella di un ufficiale americano.



E sulle tracce di Pasca ci sono anche i servizi segreti. Nel centenario della







Giovedì 13 ottobre a Sassari si aprono gli incontri di presentazionedel romanzo "La guerra di Pasca" di Cosimo Filigheddu. L'autore saràaccompagnato da Alessandro De Roma. Organizzano Il Maestrale Edizioni, Koinè Libreria Internazionale, Cinema Teatro Astra e Milkbar Agenzia letteraria.A seguire alle 20 la pièce teatrale "La partenza di Enrico", ispirata a un capitolo del romanzo, con allestimento della "Compagnia Teatro Sassari" e regia di Mario Lubino."La guerra di Pasca"Il romanzo narra una storia ambientata a Sassari nel 1943, quando itedeschi hanno lasciato la Sardegna dopo l'Armistizio e i comandi angloamericani hanno preso il controllo. La quindicenne Pasca bussa alla porta di casa Misuraca, una delle tre famiglie, insieme a quelle Berlinguer e Pigliaru, in cui lei, rimasta orfana, presta servizio. La giovane racconta di avere appena subito uno stupro e di aver reagito sparando al suo violentatore, un soldato statunitense. I Misuraca decidono di nascondere la ragazza per qualche giorno. Ma in casa Berlinguer e in casa Pigliaru ci s’interroga sulla sua scomparsa, e con ostinazione si mettono alla ricerca di Pasca i rampolli delle due famiglie: il comunista Enrico e il fascista Antonio, simili eppure distanti per via delle rispettive convinzioni politiche. Intanto,nascita di Enrico Berlinguer e Antonio Pigliaru, Filigheddu fa delledue grandi figure intellettuali e politiche i personaggi di una narrazione in cui confluiscono romanzo di formazione e intrecci da racconto spionistico.Cosimo Filigheddu (Sassari, 1951) è giornalista, saggista e autore dinumerose commedie rappresentate con successo nei teatri sardi. Haesordito nella narrativa con "Rosa Zicchina e i suoi colera" (2021)."La guerra di Pasca" è il suo secondo romanzo.