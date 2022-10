ZES: opportunità e prospettive di sviluppo. A Sassari lunedì 10 ottobre un convegno dibattito

Sassari. ZES: opportunità e prospettive di sviluppo.

A seguito della recente attivazione delle Zone Economiche Speciali le imprese che vorranno investire nelle aree di Sassari-Truncu Reale, Porto Torres e Alghero, delimitate nel perimetro della ZES, potranno contare su vantaggi fiscali e procedure amministrative semplificate.



Il beneficio fiscale, sotto forma di credito d'imposta, spetta alle imprese per ogni progetto di investimento fino a 100 milioni di euro. Fino al 31.12.2022, salvo proroga, lo sconto fiscale spetta anche per l’acquisizione di immobili strumentali.



In sintesi si tratta di una grande opportunità di crescita che merita i giusti approfondimenti per diffondere e divulgare questo nuovo strumento agevolativo, affinché possa favorire lo sviluppo economico locale.



Con questi presupposti, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, la Camera di Commercio del Nord Sardegna e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari hanno organizzato un incontro operativo dal titolo "ZES: opportunità e prospettive di sviluppo".



Questo il Programma, con inizio alle ore 9,30 a Sassari nella sede della Camera di Commercio in via Roma, diretta streaming su www.cipsassari.it:





Saluti istituzionali



-Stefano Visconti – Presidente Camera di Commercio Nord Sardegna



- Nanni Campus – Sindaco di Sassari



- Mario Conoci – Sindaco di Alghero



- Massimo Mulas – Sindaco di Porto Torres



- Pietro Fois - Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari



Ore 10.30



Introducono



- Valerio Scanu - Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari



- Massimo Deiana – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna



- Marco Scanu – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari



Intervengono



- Omar Chessa – Professore Ordinario di Diritto Costituzionale – Dipartimento di Giurisprudenza -



Università degli Studi di Sassari



- Aldo Berlinguer – Professore Ordinario di Diritto Comparato – Dipartimento di Giurisprudenza



- Università degli Studi di Cagliari



- Aldo Cadau – Commissario Straordinario ZES Sardegna



Chiuderà una tavola Rotonda quale sintesi degli elementi emersi nel corso dell’incontro.