Nella 2^ giornata della Serie A UnipolSai domani la Dinamo sfida il Verona

Dopo aver aperto i battenti la scorsa settimana, la LBA Serie A 2022-23 proseguirà nel weekend dell’8-9 ottobre. Su Eleven Sports in diretta tutte e otto le gare previste nel programma della 2^ giornata, che verrà aperto dalla sfida del PalaLeonessa tra Brescia e Varese (palla a due sabato alle 20.30) e che si concluderà con il match del PalaDozza tra Virtus Bologna e Trieste (domenica alle 20). Gli uomini di Scariolo, vittoriosi in rimonta nel 1° turno su Napoli ma usciti sconfitti dal confronto europeo contro il Monaco, si troveranno di fronte la squadra di Marco Legovich, a caccia di riscatto dopo il k.o. interno contro Pesaro. Invece l’Olimpia Milano, dopo il debutto vincente in Eurolega sul campo dell’Asvel, cercherà di dare seguito al successo in campionato su Brescia facendo visita alla Givova Scafati: quella del PalaBarbuto sarà una sfida particolare per Gigi Datome, che ad inizio carriera è stato in prestito proprio a Scafati.



Il programma della 2^ giornata della Serie A UnipolSai su Eleven Sports:



sabato 8 ottobre



Ore 20:30 – Germani Brescia – Openjobmetis Varese | Telecronaca: Matteo Gandini e Paolo Lepore



Ore 21:00 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia | Telecronaca: Mino Taveri



domenica 9 ottobre



Ore 16:00 – Givova Scafati – EA7 Emporio Armani Milano | Telecronaca: Giulio Alfano



Ore 17:35 – Unohotels Reggio Emilia – Bertram Yachts Derthona Tortona | Telecronaca: Alessandro Caraffi



Ore 18:00 – Dolomiti Energia Trentino – NutriBullet Treviso Basket | Telecronaca: Marco Barzizza



Ore 19:00 – Banco di Sardegna Sassari – Tezenis Verona | Telecronaca: Roberto Rubiu



Ore 19:30 – Happy Casa Brindisi – GeVi Napoli Basket | Telecronaca: Francesco Guadalupi



Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Pallacanestro Trieste | Telecronaca: Giovanni Poggi e Lino Lardo