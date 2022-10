L'appello del comitato #fermiamolaguerra di Sassari a scuole e università

Contatti: www.facebook.com/comitatofermiamolaguerrasassari/







Foto di Victoria_rt da Pixabay



L’articolo 11 della Costituzione è chiaro:“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.L’educazione civica, con lo studio della Carta costituzionale e dei suoi principi, costituisce uno degli architravi fondamentali che sta alla base della formazione e dell’insegnamento. Partendo da questi presupposti il Comitato intende lanciare un appello perché nelle scuole e nelle università si parli con incisività dei valori fondanti della Repubblica italiana. E si offre per dare un contributo all’organizzazione di seminari, laboratori, lezioni, corsi e a qualsiasi altra iniziativa culturale/didattica consenta di riaffermare le ragioni dell’articolo 11 della Costituzione: Pace e non guerra, solidarietà tra popoli e negoziati internazionali per definire i contrasti. Questo dice la Costituzione, ed è anche la posizione di Papa Francesco e decine di organizzazioni pacifiste.In una repubblica democratica la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei modi e nei limiti previsti dalla stessa Carta Costituzionale, quindi tramite i propri rappresentanti. I quali però sono chiamati a rispettare la volontà popolare, non a rovesciarla, come sta avvenendo nel nostro Paese.I più giovani, in particolare, devono essere formati ad esercitare la loro sovranità proprio sui temi che riguardano la qualità del loro futuro.Presidio in piazza Castello ogni giovedì ore 18.00‐20.00