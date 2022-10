Coldiretti, domani a Cagliari l'assemblea degli agricoltori, presentata class action per la siccità

Cagliari. Una categoria dimenticata che rischia di chiudere a causa dei rincari fuori controllo delle materie prime che fa lavorare in perdita le aziende: l’aumento dei costi di produzione non è proporzionale a quello dei prezzi dei prodotti agricoli che in molti casi sono rimasti fermi. A questo si aggiunge la quasi totale indifferenza di Stato e Regione che considerano questo mondo di serie B.



Per questo i settori dell’ortofrutta compresi i viticoltori, i cerealicoltori e gli apicoltori insieme ai Consorzi di Bonifica (ad un passo dal fermarsi per i costi troppo alti dell’energia e la mancata erogazione dei contributi da parte della Regione) guidati da Coldiretti Sardegna si sono dati appuntamento domani (lunedì 10 ottobre) a Cagliari, nel Centro Congressi della Fiera, alle 10.45 per fare il punto sul comparto e decidere insieme le strategie da seguire.



All’incontro saranno presenti anche gli avvocati dell’Organizzazione per presentare la class action che si intente portare avanti per la mancata erogazione dopo cinque anni dei ristori per la siccità del 2017.



