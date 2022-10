Padel, grande successo per la seconda edizione "Torneo Città di Sassari"

Ma a vincere in questa seconda, partecipatissima, “bagnata” (la giornata delle finali è stata rinviata per pioggia) ed altrettanto fortunata edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione “A tutto padel” in collaborazione con l’Asd “Sporting Padel Sassari” sui campi di via Milano 26, a Sassari.

Oltre 200 atleti. Due giornate di gara. Riflettori e doverosa attenzione puntati e dedicata al “Progetto PadelAbile”, iniziativa di inclusione sociale che ha donato al pubblico di via Milano un’esibizione immaginata ad hoc a cura di un folto gruppo di ragazzi della Cooperativa Sociale Edupè: momento ad alto tasso di sensibilizzazione, a margine del quale è stata organizzata una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto a Edupè e alle sue attività.

Seconda edizione “Torneo Città di Sassari” di padel, manifestazione patrocinata dal Comune di Sassari: nella categoria femminile vince la squadra "Le Disigiate" composta da Valentina Cossu e Jessica Saiu; nella categoria maschile vince la squadra "Padel Eventi Porto Torres" composta da Vincenzo Di Mauro Luciano Razzuoli e Giuseppe Meloni. Applausi a scena aperta e arrivederci al 2023.Ma oltre migliaia e migliaia di scambi in campo alcuni dei quali davvero mozzafiato. Oltre ai brindisi ad accompagnare un gioioso e continuo “terzo tempo”, oltre ai sorrisi dei più giovani e alla soddisfazione degli agonisti, agli applausi per gli organizzatori e alla curiosità dei neofiti, ampio spazio meritano la sensibilizzazione sociale, le bambine e i bambini presenti in via Milano: hanno spazi dedicati e un ruolo da protagonisti sul campo i baby(S), che hanno potuto assistere allo spettacolo di Kamishibai, uno show teatrale di carta, narrazione per immagini di storie con insegnamenti morali a cura di Stefania Galesi, che ha incantato il pubblico del pomeriggio.