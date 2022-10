Prima vittoria dell'Alghero Calcio. 0-3 a Castelsardo

Castelsardo. Alla seconda giornata del campionato di Prima Categoria – girone E – arriva la prima vittoria stagionale per l’Alghero Calcio: 3 a 0 sul campo del Castelsardo. È stato Marco Urgias (in foto) il mattatore della partita con una doppietta alla quale si aggiunge anche il gol di Claudio Livesi.



Il difensore giallorosso conferma ancora una volta il proprio fiuto per il gol, il primo lo realizza al quinto minuto di testa su corner e il secondo, al ventiquattresimo, addirittura con una mezza rovesciata, gesto balistico da apprezzare davvero. Le due squadre vanno nello spogliatoio sul 2 a 0, al quattordicesimo del secondo tempo arriva anche il terzo sigillo firmato dalla punta Claudio Livesi.



I ragazzi di mister Piras hanno interpretato al meglio la partita, facendo esattamente quello che gli è stato chiesto: concentrati in difesa e mortiferi davanti, senza mai lasciare l’iniziativa agli avversari ed evitando allungarsi troppo tra i reparti. Soddisfatto l’allenatore che dice «devo davvero fare i complimenti ai ragazzi, sono orgoglioso di loro. Dopo il pareggio in casa della settimana scorsa mi aspettavo una reazione immediata, ed è arrivata. Come nella prima giornata siamo andati subito in vantaggio, ma questa volta non ci siamo fatti rimontare. In difesa siamo stati concentrati dall’inizio alla fine e siamo riusciti anche a segnare il terzo gol all’inizio della ripresa per poi gestire al meglio il match. Davvero non posso fare altro che fare i complimenti ai miei ragazzi, bravi.»



La squadra del presidente Andrea Pinna alla seconda giornata è imbattuta con un pareggio e una vittoria, 4 punti in classifica. Il prossimo appuntamento è ad Alghero, in casa al centro sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, sabato 15 ottobre alle ore 16:00 contro il C.U.S. Sassari.