Serie C: la Torres pareggia a Lucca 0-0

Lucca. Pareggio allo stadio Porta Elisa di Lucca. Torres gioca meglio nel primo tempo e non crolla nella ripresa quando la Lucchese inserisce tanti giocatori offensivi.







Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza (Tomasello Andulajevic di Messina e Pistarelli di Fermo).



I padroni di casa sfiorano la vittoria che si ferma però sulla traversa all’88’ di Franco. Alla fine il risultato è di 0-0.Per la Torres è il quinto risultato utile consecutivo.Alla prossima sfida la squadra incontrerà in casa il Siena.Le formazioni:Lucchese 4-4-3: Cucchetti; Visconti, Tiritiello, Benassai (dal 65' Bachini), Quirini (dal 78' Merletti); D'Alena (dal 65' Franco), Mastalli (dal 78' Alagna), Tumbarello; Semprini, Bianchimano (dal 65' Rizzo Pinna), Bruzzaniti. All. MaraiaAmmoniti: Bianchimano 40' Bachini 81'Torres 4-4-2: Salvato, Ferrante, Antonelli, Dametto, Girgi, Campagna (dal 54' Masala), Gianola, Lora, Liviero, Ruocco, Scappini (dal 54' Diakite). All. GrecoAmmoniti Dametto 70' Ruocco 80' Diakite 85'