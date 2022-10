La Dinamo batte il Verona 101-79. Piero Bucchi: "Siamo soddisfatti, era la partita che volevamo"

Sassari. Al termine dell'incontro tra la Dinamo Banco di Sardegna e il Tezenis Verona, conclusasi 101-79 a favore della Dinamo, riportiamo le parole di coach Piero Bucchi e Chinanu Onuaku:



Altra prestazione da incorniciare per Chinanu Onuaku, in doppia doppia con 24 punti, 10/11 da due, 10 rimbalzi e 37 di valutazione. “Abbiamo giocato bene, commenta il centro americano, ci serviva una vittoria e siamo stati bravi a conquistarla. Soprattutto all’inizio abbiamo concesso troppo a rimbalzo ma siamo stati bravi a limare i dettagli: stiamo crescendo partita dopo partita, così come la nostra chimica. Era importante per noi trovare la vittoria e acquisire maggiore confidenza, questo ci permette di lavorare con fiducia”.





Il commento in sala stampa di coach Piero Bucchi dopo la sfida con Verona: “Siamo soddisfatti, era la partita che volevamo di fronte al nostro pubblico alla prima casalinga in campionato: volevamo iniziare col sorriso e ci siamo riusciti. La squadra ha fatto un buon match, all’inizio abbiamo concesso troppi rimbalzi ma siamo stati bravi a limare le difficoltà. Abbiamo alzato l’intensità, iniziato ad allargare i gomiti e indirizzato la partita dove volevamo anche con il secondo quintetto, quando abbiamo messo la marcia in più. È stata una buona gara che ci serviva per riprendere confidenza con la vittoria: la partita giusta nella giornata giusta”.E proprio il secondo quintetto ha dato la spinta per scavare il gap: “Ci ha dato buon impatto difensivo, con Stefano e Ousmane abbiamo stretto le maglie in difesa e scritto primo break. Sono contento della buona partita di Jamal Jones, era importante che prendesse confidenza e mostrasse il suo talento, è un ragazzo che può darci una grossa mano e gli ho chiesto grande attenzione a rimbalzo. Anche Chris Dowe ha fatto passi in avanti: sono giocatori che trovando confidenza possono crescere e diventare sempre più determinanti. Robinson ha controllato bene la gara, quando è concentrato fa delle ottime cose. Ora ci aspetta una buona settimana di lavoro, non abbiamo la Coppa e ci concentriamo direttamente su Treviso”.In chiusura un passaggio sul clima del PalaSerradimigni: “è bello ritrovare il pubblico di casa, questa sera si respirava una bella atmosfera e siamo felici di aver conquistato la vittoria”.