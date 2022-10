Gadget promozionali: le migliori occasioni in cui averli a portata di mano

Molto probabilmente quando hai avviato la tua attività, hai ordinato un sacco di materiale promozionale personalizzato con logo e contatti, ma adesso che farne? Capita di avere gli scatoloni in ufficio lì fermi a prendere polvere perché non sai quali siano le occasioni migliori per distribuirli. Ecco allora un vademecum che ti spiega quando vale la pena avere a portata di mano shopper, penne, chiavette usb e altri gadget utili personalizzati per la promozione aziendale.



Fiere e congressi di settore

Tuttavia, il discorso si può facilmente estendere anche a potenziali partner e fornitori. La distribuzione del materiale pubblicitario deve comunque seguire una strategia e non essere a tappeto, a casaccio senza una logica precisa. Sono da preferire e prediligere tutti i soggetti che si dimostrano più interessati, magari dandoti il loro indirizzo di posta elettronica per futuri contatti, rispetto invece a chi è di semplice passaggio e vuole solo curiosare un po’ nel tuo stand.



Eventi aziendali

Quando festeggi l’anniversario di apertura dell’attività o festività ricorrenti, conviene avere un po’ di materiale informativo e promozionale per portare avanti strategie di marketing che aumentino la visibilità del tuo brand. Insomma, sono davvero molte le occasioni che hai a tua disposizione per aumentare la visibilità del brand senza diventare troppo invadente o pedante, ma in modo sempre sottile.



Sponsorizzazioni

Lo scopo della sponsorizzazione a un evento è proprio quello di massimizzare la visibilità e raggiungere più persone possibili che altrimenti sarebbero difficili da intercettare. Quando accetti una sponsorizzazione, verifica sempre la possibilità di inserire il logo aziendale nel materiale pubblicitario dell’evento e magari anche allestire un desk informativo durante lo svolgimento dell’evento stesso.



Tutti i giorni!

Per iniziare, ogni volta che partecipi a una fiera o un congresso di settore, ricorda di portare con te tutto il materiale promozionale per poterlo distribuire. Non può mai mancare il materiale personalizzato promozionale a tutti i tuoi eventi aziendali. Anche quando si tratta semplicemente della riunione per presentare il bilancio, non dimenticarti il materiale promozionale. Riveste un ruolo fondamentale anche in altre occasioni. Infine, meglio ricordare che vale sempre la pena avere a portata di mano il materiale promozionale della tua impresa ogni singolo giorno. È una buona idea avere a portata di mano shopper, penne, borracce etc. per darle a chiunque metta piede in azienda, che si tratti di potenziale cliente o fornitore regolare. Ovviamente, chi si dimostra più interessato e ti propone un business di grande rilievo dovrebbe ricevere una sorta di kit con all'interno una serie di gadget utili personalizzati che aumentino la visibilità del tuo brand e lo posizioni nella mente del potenziale cliente.