Al via il censimento della popolazione di Sassari

Dal 13 ottobre parte a Sassari il Censimento Istat della Popolazione. Non tutte le famiglie devono rispondere al questionario, ma solo quelle che sono state estratte casualmente, vale a dire poco meno di 3 mila famiglie.Obiettivo dell'indagine è quello di conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione di Sassari e di tutta l'Italia, il numero delle abitazioni e le caratteristiche di quelle che sono effettivamente abitate. Un altro obiettivo del Censimento consiste nel verificare le informazioni contenute negli archivi amministrativi, primi fra tutti quelli dell’anagrafe e dello stato civile.Vista l’importanza di questa rilevazione statistica, i cittadini sono invitati a collaborare compilando il questionario Istat, secondo le seguenti modalità:Coloro che hanno ricevuto una lettera dall’Istat con la password per compilare il questionario via web possono, a partire dal 3 ottobre e fino al 12dicembre:1) compilare il questionario via web all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario accedendo con codice fiscale e password fornite da Istat oppure tramite Spid;2) recarsi presso l’Ufficio Comunale di Censimento – Settore Bilancio e Tributi – Via Wagnaer 2 dalle ore 9:00 alle 13:00;3) telefonare ad uno dei seguenti numeri: 079 279147 – 279070 – 279045 oppure al numero verde Istat 800.188.802 per ricevere assistenza sulla compilazione del questionario;4) attendere la visita di un rilevatore, a partire dal 7 novembre e fino al 22 dicembre;5) inviare una mail al seguente indirizzo: statistica@comune.sassari.it indicando il proprio numero di telefono, per essere ricontattati dagli operatori comunali.Coloro che hanno ricevuto la visita di un rilevatore, a partire dal giorno 13 ottobre e fino al 17 novembre, possono:1) compilare il questionario rispondendo alle domande rivolte dal rilevatore;2) se hanno trovato un avviso nella cassetta delle lettere, possono ricontattare il rilevatore che ha indicato il proprio numero di telefono, oppure contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ad uno dei seguenti numeri: 079 279147 – 279070 – 279045 o inviando una mail al seguente indirizzo: statistica@comune.sassari.it indicando il proprio numero di telefono, per essere ricontattati dai rilevatori o dagli operatori comunali.Obbligo di fornire i dati richiesti e relativa sanzionabilità: la fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e del DPR 9 marzo 2022, di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 9 marzo 2022.Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.Per ulteriori informazioni: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni Ufficio Comunale di Censimento – Servizio Statistica - Settore Bilancio e TributiVia Wagner 2, Sassariorario per le famiglie che devono compilare il questionario del Censimento: 9:00 – 13:00numeri di telefono: 079 279147 – 279070 – 279045