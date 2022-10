"Cambiamo la scuola": per il festival Éntula Matteo Saudino a Sassari

Sassari. Il 14 ottobre a Sassari, per il festival Éntula, Matteo Saudino presenta il libro “Cambiamo la scuola”, scritto insieme a Chiara Foà.

Previsti anche due incontri dello scrittore con gli studenti e le studentesse sul libro “Ribellarsi con filosofia”: la mattina del 14 all’Auditorium Polo Tecnico Devilla e la mattina del 15 a Macomer presso l’Auditorium Liceo Scientifico Galilei.



L’evento

Éntula torna a Sassari venerdì 14 ottobre alle 18:00, presso l’Aula magna del Liceo Classico Statale "D.A. Azuni", dove Matteo Saudino presenterà Cambiamo la scuola (Eris).

L’autore incontrerà inoltre studenti e studentesse in due eventi a loro dedicati: 14 ottobre, ore 11:30, Auditorium Polo Tecnico Devilla in via Monte Grappa a Sassari; 15 ottobre, ore 10:30, presso l’Auditorium Liceo Scientifico Galilei di Macomer, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali; per l’occasione presenterà il libro “Ribellarsi con filosofia”.

Il tour è organizzato in collaborazione con l’Associazione Forum del libro, il progetto Futuro Prossimo di Save the Children Italia, il Liceo Classico Statale "D.A. Azuni", il Centro Servizi Culturali di Macomer, la libreria Koinè, lo studio Massaiu e Florgarden.



Il libro e l’autore

A cosa serve la scuola? Tra interazioni globali, relazioni sociali liquide ed egemonia culturale dei social, quale funzione ricopre il sistema scolastico? Chi sono oggi gli studenti, le studentesse e i docenti? Ricostruire la scuola significa prima di tutto riflettere su di noi, su chi siamo e soprattutto su cosa vogliamo diventare come persone e come comunità. Partendo dalle loro esperienze di insegnanti, Chiara Foà e Matteo Saudino riflettono sulle problematiche della scuola italiana, individuando le criticità e i problemi da risolvere. La scuola oggi sembra essere diventata un corso di formazione continuo, un diplomificio in cui l’unico obiettivo è quello di acquisire delle competenze spendibili nel mondo del lavoro. Ma che ne è della formazione della persona? La scuola dovrebbe servire in primo luogo a rendere le persone capaci di vivere nel mondo in modo consapevole, intessere relazioni interpersonali sane, superare ogni individualismo e aprirsi alla differenza e al dialogo. La scuola di oggi dovrebbe essere una scuola umanista, incentrata sulla persona, dovrebbe insegnare a vivere.



Matteo Saudino, laureato in filosofia, collabora con l’Università di Torino e alcuni enti privati nella formazione degli insegnanti, ed è da vent’anni professore di filosofia e storia nei licei torinesi. Ideatore e autore di BarbaSophia, il canale YouTube di lezioni di filosofia e storia più seguito d’Italia. Ha pubblicato la raccolta di poesie Fragili mutanti (Eris 2012) e La filosofia non è una barba (Vallardi 2020) e diversi manuali scolastici per Paravia.