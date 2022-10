Tennistavolo Sassari: la A2 maschile batte il Pieve Emanuele 4-2

B2 maschile – Seconda sconfitta per il Tennistavolo Sassari che dopo aver perso contro la Muraverese ha ceduto in volata per 5-4 al quotato Castello Farmacia Sant'Anna di Roma. Partita davvero bella e fatta di capovolgimenti di fronte anche clamorosi. Basti dire che i romani hanno iniziato vincendo i primi due confronti, poi ha accorciato le distanze Segun Olawale che ha battuto Marco Centra. Il Castello è andato sul 3-1 ma a questo punto i sassaresi hanno ribaltato il punteggio portandosi sul 4-3 grazie alle vittorie di Tonino Pinna, Luca Baraccani e ancora Segun Olawale. Nella partita che poteva dare il successo Tonino Pinna è stato bravo a risalire dallo 0-2 per portarsi in parità, ma nel quinto set si è imposto Centra e poi nel confronto successivo Jusuf Tijani ha sconfitto Baraccani.





Sassari. Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Tra le mura amiche il Tennistavolo Sassari ha battuto il Pieve Emanuele nella seconda giornata dellaNon è stata una gara semplice, perché la squadra milanese si è mostrata un osso duro per il terzetto allenato da Mario Santona. La formazione sassarese ha iniziato col successo per 3-1 di Marco Bressan su Federico Palumbo. Gli ospiti hanno replicato con Simone Spinicchia che in un match tiratissimo (un set è finito 18-16) si è imposto su Marco Poma per 3-2.Nuovo vantaggio per i padroni di casa con il netto 3-0 di Ganiyu Ashimiyu su Andrea Paoletti. Nuovo pareggio del Pieve Emanuele ancora con Spinicchia che ha regolato 3-0 Bressan.Il terzo vantaggio lo ha ottenuto Ganiyu Ashimiyu che ha dimostrato la sua vena infliggendo un altro 3-0, questa volta a Federico Palumbo.Nel sesto e decisivo duello Marco Poma ha vinto agevolmente i primi due set contro Andrea Paoletti, poi ha perso il terzo per 17-15 e ha subito il ritorno dell'avversario che ha impattato 2-2, ma nel quinto set Poma ha ritrovato la concentrazione per sfoderare i suoi colpi migliori e ha chiuso la partita.Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonello Ledda, lo sfortunato atleta 58enne della Norbello morto d'infarto sabato scorso dopo aver giocato un incontro nella serie D1.