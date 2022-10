Sardegna Ricerche. Arte digitale, mercoledì un seminario per conoscerla e imparare a gestirla

A guidare i partecipanti nel mondo dell’arte digitale saranno due esperti in materia: Andrea Concas - fondatore e CEO della startup dell’arte Art Backers, di Art Rights piattaforma per la gestione e certificazione delle opere d’arte, e di ArtBackers Agency agenzia di Marketing Culturale e Comunicazione dedicata al mondo dell’Arte 3.0. Ha dato vita alle gallerie d’arte The AB Gallery e fondato ProfessioneARTE.it, la prima community online per la formazione, aggiornamento e orientamento verso le professioni dell’arte – e Massimo Simbula, avvocato, che si occupa di nuove tecnologie applicate alla finanza, piattaforme digitali, robotica, smart contract, NFT, criptovalute e blockchain. È membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Copernicani oltre che autore di svariate pubblicazioni in ambito giuridico e nuove tecnologie.













Arte digitale: da avanguardia a business milionario. Cripto-arte e Nft - non fungible token – sono ormai al centro degli interessi dei galleristi e dei collezionisti, dei musei, degli artisti e di tutti i professionisti che lavorano nel mondo dell’arte e della cultura perché strumento per certificare, tracciare, crittografare e vendere prodotti d’arte digitale.Ad accendere i riflettori su questo fenomeno è stata la casa d'aste Christie’s, con la vendita a marzo 2021 per 69,3 milioni di dollari dell'opera digitale di Beeple "EVERYDAYS".La cripto-arte è un universo in continua espansione, per questo lo sportello PuntoCartesiano di Sardegna Ricerche ha organizzato un incontro per mettere a fuoco e chiarire quali passi deve fare un artista o un professionista dell’arte per gestire e certificare le opere tutelando l'autenticità, mettendo in evidenza vantaggi e rischi. L’appuntamento, gratuito, è mercoledì 12 ottobre alle 15.30 sulla piattaforma Zoom (iscrizioni al link https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/criptoarte-e-nft/).