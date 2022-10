Aou Sassari. A Sassari il “Truck Tour Banca del Cuore 2022”

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-Anci.





Prenderà il via domani a Sassari la campagna di prevenzione cardiovascolare che vedrà i medici cardiologi ospedalieri dell’Aou Sassari per tre giorni, 11-12-13 ottobre dalle 9 alle 19, partecipare al “Truck Tour Banca del Cuore 2022”.A bordo di un Jumbo Truck appositamente allestito, che si fermerà per tre giorni in piazzale Segni, i medici offriranno a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.Sul Tir saranno presenti tre medici cardiologi e tre infermieri della Cardiologia del Santissima Annunziata. «Con l’adesione a questa iniziativa – afferma il direttore della Cardiologia clinica e interventistica dell’Aou, dottor Gavino Casu – vogliamo avvicinare le persone alle attività di prevenzione, in particolare del rischio cardiovascolare. Perché è importante capire quanto sia utile sottoporsi a indagini periodiche di questo tipo».In occasione di queste tre giornate sarà possibile effettuare uno screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico, con la relativa stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart. Quindi ancora, i medici faranno uno screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia, con la relativa stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare.Verranno consegnati kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore e sarà rilasciata una card BancomHeart attiva.Durante la permanenza del Truck, inoltre, saranno svolti dibattiti e incontri sul tema dellaprevenzione delle malattie cardiovascolari destinati a clinici. Per eseguire lo screening gratuito sarà possibile accedere, senza bisogno di prenotazione, al Jumbo Truck con mascherina Ffp2 e green pass come da normativa ministeriale.La tre giorni dedicata al cuore si inserisce all’interno della campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare facente parte del più ampio Progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare “Banca del Cuore”.