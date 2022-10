Servizio ADR: l’importanza di rivolgersi a ditte specializzate per il trasporto merci pericolose

Larappresentano un settore fondamentale per l'economia del paese e uno dei comparti che registra la crescita più sostenuta.Secondo un'indagine condotta dagli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, infatti, la logistica ha registratopari al 3,5% rispetto agli anni precedenti.Sebbene anche su questa attività pesino gli aumenti del prezzo dell'energia e del carburante dovuti alla, quindi, le attività legate al trasporto delle merci e al loro stoccaggio rimangono tra quelle su cui si è tornati a investire in modo importante.Il merito è da attribuire anche all’impegno dei principali player di mercato, che stanno puntando sull'innovazione tecnologica e sulla costruzione di unatra i vari operatori, con l’obiettivo di rendere questo settore sempre più efficiente.All'interno di questo scenario così dinamico, lariveste un ruolo fondamentale in quanto vero e proprio territorio chiave per l'economia italiana. Qui si registra, infatti, il maggior numero di industrie ed è proprio tra questa regione e quelle confinanti che si concentra una percentuale consistente deidel territorio nazionale.Attraversare l’area, tuttavia, comporta alcune difficoltà legate alla morfologia del territorio, motivo per cui è fondamentale rivolgersi a, soprattutto per quanto riguarda la movimentazione di merci pericolose. Ne costituisce un esempio, azienda che offre un servizio di trasporti lombardia efficiente e professionale, forte di un’esperienza nel settore di oltre 60 anni.La presa in carico e la gestione del trasporto ADR richiedee l'utilizzo di materiali specifici: per questo motivo è necessario affidarsi solamente a operatori esperti in questo settore.Pesenti Trasporti & Logistica, ad esempio, si avvale di un team formato ad hoc per lavorare su questa tipologia di spedizione e dispone di un'ampia gamma dipredisposti per ogni esigenza.Questo fa sì che le spedizioni di merce pericolosa possano venire gestite anche in, fra cui quella a groupage, ovvero a carico parziale, quella in full truck load e quella che prevede tempistiche urgenti che devono essere rispettate.Per fare in modo che le condizioni di sicurezza e di celerità del servizio possano essere rispettate, anche per quanto riguarda un territorio a tratti difficile da percorrere come quello lombardo, Pesenti Trasporti dedica ampio spazio alla. Questa operazione preliminare, infatti, è importantissima per poter poi strutturare il servizio di consegna e di stoccaggio nel migliore dei modi.Il trasporto di merci pericolose in Italia è normato dalla cosiddetta, ovvero un accordo siglato a livello europeo nel lontano 1957 e in seguito ratificato con la legge numero 1839 del 1962. La sigla tradotta, infatti, sta per “Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose”.All'interno della direttiva ADR sono contenute le indicazioni a livello tecnico che occorre necessariamente seguire se si vuole trasportare su gomma un carico definito ad alto rischio. Aggiornata circa ogni due anni, questa norma prevede unoda adottare per tutte le operazioni di carico, scarico e trasporto di sostanze e oggetti pericolosi.Essa inoltre elenca la lista delle sostanze ritenute pericolose, le quantità esenti e quelle limitate, tutte le disposizioni relative alla creazione degli, nonché tutte le procedure di spedizione.