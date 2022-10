Sequestrate dai Carabinieri 2600 piante di cannabis. Denunciate tre persone

Nella mattinata di venerdì, a Mores (ss), regione Tola, all'interno di un terreno privato, i Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Ozieri e della Stazione, supportati da personale specializzato dello Squadrone eliportato "Cacciatori Sardegna" di Abbasanta (or) e del distaccamento n.i.p.a.a.f. (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) di Alghero (ss), hanno scoperto una piantagione di circa 2600 piante di canapa di altezza variabile. Al termine di una complessa verifica condotta dal n.i.p.a.a.f. non è stato possibile ricostruire la tracciabilità delle piante, le cui infiorescenze presentavano livelli di t.h.c. superiori al consentito come accertato dalle analisi specifiche condotte presso l’Università degli studi di Sassari.

A conclusione delle operazioni sono state deferite all-Autorit' giudiziaria in stato di liberta' tre persone, due di Ozieri ed una di Orune.