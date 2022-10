Possibili disagi nella raccolta differenziata a Sassari

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini a collaborare in questa situazione di emergenza evitando i conferimenti sia con il porta a porta sia con l'utilizzo dei cassonetti stradali, per i prossimi due giorni.





Sassari. Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari comunica che, in seguito all'incendio che ha interessato l'impianto di Truncu Reale di proprietà della Gesam e alla momentanea chiusura dell’impianto di Tergu, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei gravi disagi sulla raccolta differenziata dei rifiuti di tutto il Nord Sardegna, Sassari compresa. L'Amministrazione comunale si sta adoperando per trovare soluzioni alternative e, nelle more, chiede la collaborazione di tutti i cittadini al fine di limitare ulteriori criticità.