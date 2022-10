Il museo M.A.S.E di Alghero sul numero di ottobre di Topolino

A quasi tre anni dalla sua apertura al pubblico, il M.A.S.E. Museo Antoine de Saint-Exupéry Alghero, continua a suscitare l'interesse, non solo dei visitatori, ma anche dalla stampa nazionale. Il Museo, che nasce dall'idea dello scrittore e storico Massimiliano Fois, dir. Artistico che insieme a Carla A. Fois, si occupa della gestione della struttura, negli anni ha visto l'interessamento delle reti nazionali Rai, di Studio Aperto su Italia Uno, con una interessante intervista al Fois, La 7 e altre, in più la carta stampata con servizi nelle prestigiose riviste patinate come Style di Repubblica, Antas, e di recente sull'Espresso. Il Museo si trova nella Torre Nuova di Porto Conte che fa parte delle strutture amministrate dal Parco Naturale Regionale Naturale di Porto Conte, Area Marina Protetta-Isola Piana, di cui fanno anche Prigionette, Casa Gioiosa, Villa romana di Sant'Imbenia, M.A.P.S. di Punta Giglio, e racconta gli ultimi mesi dell'autore de Il piccolo Principe, che visse proprio nella Baia delle Ninfe gli ultimi attimi della sua vita, dove finì di scrivere il suo ultimo romanzo Cittadelle, scrisse il suo ultimo testo dal titolo Lettera a un americano e festeggiò il suo ultimo compleanno. A incorniciare il tutto, la cronaca fotografica di quei giorni del 1944 ad opera di John Phillips, grande fotografo della rivista Life, che immortalò quelle missioni di guerra del pilota e scrittore insieme alla sua squadriglia francese sotto i comandi degli alleati americani. Ma non è finita qui, perché il Museo, proprio in questi giorni, ha avuto l'onore di un servizio giornalistico, in quello che è forse il fumetto più famoso al mondo: Topolino, che nel numero di ottobre celebra proprio il grande capolavoro di Saint-Exupery con un numero speciale, e all'interno, un servizio dedicato al Museo algherese.