La poliedrica Maria Beatrice Alonzi al Circolo Sassarese

Sassari. Business Strategist, Growth Hacker, scrittrice di best seller, influencer da milioni di like, divulgatrice e digital artist: tutto questo (e forse altro che scopriremo) è Maria Beatrice Alonzi. Romana di nascita, ma cittadina del mondo, questo venerdì sarà a Sassari, ospite del Circolo Sassarese, nella cui sede terrà una conferenza aperta al pubblico.



“Non voglio più piacere a tutti – Come il giudizio degli altri cambia chi sei” è il tema dell’incontro e Maria Beatrice Alonzi ci accompagnerà in un viaggio liberatorio dove, partendo dalla comprensione di noi stessi, troveremo la via per affrancarci dal giudizio, spesso disturbante, che gli altri hanno su di noi. Con questo incontro il Circolo Sassarese da inizio a una serie di eventi, aperti a tutti e non quindi riservati ai soli soci, con i quali intende celebrare il 160mo anniversario della sua fondazione

Appuntamento quindi a Venerdi, 14 ottobre, ore 18:30 al Circolo Sassarese, in Via Mercato 1D; ingresso libero





Media partner dell’evento è La Nuova Sardegna