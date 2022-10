Maker faire Rome, premiata un'azienda sassarese: la Cube controls

L'appuntamento il Maker Faire Rome, l'evento di Unioncamere, uno dei più importanti eventi dedicati all’innovazione, è tornato. Quella di quest’anno, che si è svolta nei giorni scorsi, è stata la decima edizione di una manifestazione che negli anni si è evoluta ed è cresciuta in maniera esponenziale fino a diventare un importante punto di riferimento per tutti i protagonisti della scena dell’innovazione.Maker Faire Rome, infatti, si è rivelata, come di consueto, molto di più di una semplice fiera: è un luogo che facilita e racconta l’innovazione e un appuntamento in cui nascono opportunità di networking e business e in cui saperi, competenze ed esperienze si uniscono per dare vita a progetti concreti. L'appuntamento romano è stato ancora una volta un’occasione per imparare, divertirsi ed entrare a far parte di una vera e propria community che condivide la stessa passione. Quella che ha portato sul palco dei premiati la Cube controls di Sassari nel Top of the PID 2022, un’azienda specializzata nella produzione e vendita di hardware per simracing. Fondata nel 2016 da Fabio Sotgiu e Massimo Cubeddu, in pochi anni è diventata uno dei principali attori del settore, riconosciuta per l’attenzione al design e all’ergonomia e per la qualità dei materiali comparabile agli hardware per il Motorsport reale. Oggi vanta prestigiose collaborazioni con piloti di fama internazionale e partnership con case automobilistiche come Mercedes-AMG. Un esempio di buone idee e innovazione.Percorsi sostenuti dall'ente camerale sassarese attraverso le numerose iniziative che ruotano attorno all'Innovation Lab e al Punto Impresa Digitale:'Il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Sassari, con l' I-LAB, attraverso un percorso di incontri e laboratori, accompagna l'impresa verso le nuove tecnologie disponibili. Macchine e persone saranno iperconnesse, sempre e ovunque, l e possibilità per economia, imprese e consumatori, diventeranno quasi infinite. - spiega il componente di giunta camerale Paolo Murenu - La sfida per gli imprenditori, sostenuti dai nostri progetti, sarà quella di capire come modulare processi e competenze in una nuova prospettiva. Realtà virtuale e aumentata si fonderanno con quella reale in una realtà mista che unità agli ologrammi, al metaverso alla blockchain e a quanto sarà proposto negli incontri in programma, costituiranno l'evoluzione dell'impresa al digitale."