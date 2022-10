“Io riciclo all’Emiciclo” e “Puliamo il mondo”:a Sassari due giornate sulla raccolta differenziata

Per le segnalazioni, oltre al format presente nel sito www.differenziatasassari.it , è possibile usare i numerosi canali istituzionali messi a disposizione dall’Ente (alla Polizia locale ai numeri 079279115 e 079274100, al Settore Ambiente e Verde Pubblico, all’indirizzo mail ambiente@comune.sassari.it e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, attraverso la mail urp@comune.sassari.it o con un messaggio privato nella pagina Facebook del Comune, @ComunediSassari raggiungibile anche dal nuovo sito www.comune.sassari.it).





Sassari. “Io riciclo all’Emiciclo”. Questo lo slogan scelto per le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale e dall’RTI, Ambiente Italia, Gesenu SpA, Formula Ambiente per sensibilizzare sui temi che riguardano la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti. Plastic Focus e lo stand informativo degli Ecovolontari saranno presenti all’emiciclo Garibaldi venerdì 14 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 20, e sabato 15 ottobre dalle 9 alle 13.Venerdì 14 ottobre, inoltre, ritorna Puliamo il mondo, l’edizione italiana di “Clean up the world”, la grande iniziativa ambientale promossa da Legambiente nella quale i volontari ripuliscono dai rifiuti abbandonati alcuni spazi delle città. In Italia l’evento gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di UPI e di ANCI. Il Comune di Sassari ha aderito anche quest'anno a Puliamo il Mondo, coinvolgendo oltre duecento alunni di quattro scuole, tra primarie e secondarie di primo grado e cogliendo l’occasione per ribadire il proprio impegno nella salvaguardia del territorio, in particolare attraverso la collaborazione con tutti i cittadini, le famiglie e gli studenti.“Plastic Focus” è un evento show durante il quale una comunicatrice esperta cercherà, dopo aver svuotato un contenitore colmo di rifiuti, di rendere chiaro e semplice cosa si può conferire o meno nel contenitore della plastica, qual è la differenza tra la plastica riciclabile e quella non riciclabile. Saranno presenti all’Emiciclo anche gli Ecovolontari, così che, durante tutto l’evento i cittadini possano intervenire, fare domande e ricevere chiarimenti, in modo limitare nelle azioni quotidiane gli errori più diffusi nella differenziazione della plastica ma anche degli altri rifiuti.Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il Numero Verde gratuito: 800 012 572 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica) o visitare il sito www.differenziatasassari.it.