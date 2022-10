Sennori. Con “Puliamo il Mondo” i bambini delle scuole ripuliscono l'area verde dell’Ex Cava

«Ringrazio tutti gli alunni e gli insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa», dichiara la consigliera comunale con delega all’Ambiente, Maria Antonietta Pazzola, «auspichiamo che l’impegno e l’entusiasmo dimostrati dagli studenti siano un esempio per tanti altri coetanei perché è davvero importante che i ragazzi si rendano conto fin da giovani della necessità di preservare il nostro ambiente».









Nei giorni scorsi si è svolta a Sennori la manifestazione “Puliamo il Mondo”, iniziativa di riqualificazione ambientale promossa da Legambiente che accomuna tutto il Paese. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la scuola Primaria di via Marconi e la Compagnia Barracellare, ha coinvolto gli alunni delle classi Quinte e i loro insegnanti. I bambini hanno partecipato con entusiasmo ripulendo l’area verde attorno alla Ex Cava e imparando le norme della raccolta differenziata e i buoni comportamenti per il rispetto della natura e del mondo in cui viviamo, seguendo lo slogan della giornata, ossia “Puliamo il Mondo ma soprattutto sporchiamolo il meno possibile”.