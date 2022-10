Domenica a Ploaghe la seconda edizione de "Su coju piaghesu"

Ploaghe. Domenica 16 ottobre a Ploaghe si terrà la seconda edizione de: “Su coju piaghesu”, la rappresentazione dell'antico matrimonio ploaghese organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'amministrazione comunale. La manifestazione avrà inizio alle 9.30 nei locali dell'ex cinema situato nel corso Spano 211 che per l'occasione sarà allestito come casa dello sposo. Dall'edificio partirà la tradizionale sfilata de “sas corbulas de su correddu” che si recherà verso la casa della sposa allestita in Via San Matteo 4. In questa abitazione, alle ore 10.30, è prevista la vestizione della sposa e, a seguire, la benedizione e l'uscita del corteo che si recherà verso la Chiesa di San Pietro, situata nella piazza principale del paese. Raggiunta la piazza il corteo farà successivamente tappa nei locali del seicentesco Convento di Sant'Antonio da Padova nel cui cortile è previsto il pranzo tradizionale al quale potranno partecipare tutti i presenti. La riedizione del tradizionale sposalizio fa parte di una serie di eventi ed attività con cui la Pro Loco di Ploaghe intende rievocare la tradizioni locali ricche di fascino e di storia e dalla grande rilevanza culturale. Quella che si prospetta sarà quindi una vera e propria cerimonia ricca di abiti storici, colori e sapori del passato accompagnati da musica tradizionale. Tutte le persone interessate sono invitate a partecipare.