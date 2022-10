Benvenuto Vermentino, lunedì al via una settimana ricca di eventi

Olbia. Benvenuto Vermentino, giunto alla sua ottava edizione, è una delle azioni promozionali più interessanti e ricche di spunti, ideate e promosse dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e dall’Azienda Speciale Promocamera, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olbia ed il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura, e grazie alla sinergia con le locali Associazioni di Categoria e l’AIS.



La manifestazione rappresenta un prezioso strumento di marketing territoriale e rigenerazione urbana che ha la capacità di stimolare un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, partendo dalla valorizzazione e promozione di uno dei suoi prodotti di eccellenza riconosciuto a livello internazionale: il Vermentino, nella sua duplice denominazione “di Gallura DOCG” e “di Sardegna”, rappresenta un’eccellenza tra le produzioni locali ed un solido fattore di crescita economica e sviluppo turistico del territorio del Nord Sardegna nel suo complesso, e della Gallura in modo particolare



La manifestazione verrà organizzata seguendo il collaudato format adottato con successo nelle passate edizioni e si svilupperà durante l’arco di un’intera settimana di iniziative che prenderanno il via da lunedì 17 a domenica 23 ottobre.



Tenuto conto del ruolo strategico e della centralità della Città di Olbia sul tema della produzione del Vermentino di Gallura DOCG, la Camera di Commercio del Nord Sardegna e Promocamera hanno fortemente voluto confermare la realizzazione della manifestazione “Benvenuto Vermentino”, arricchendola di ulteriori novità ed elementi di innovazione. In questa nuova edizione l’Ente camerale e Promocamera hanno impreziosito il già ricco calendario di iniziative ed eventi, programmando alcune importanti azioni in materia di Export e Internazionalizzazione, con l’organizzazione di incontri B2B tra le Cantine di Vermentino ed una qualificata selezione di importatori esteri provenienti da Germania, Svizzera e Danimarca), e sul versante del rafforzamento delle azioni di comunicazione, marketing e promozione turistica della Gallura (sfruttando la manifestazione traino “Benvenuto Vermentino”), da attuarsi nel periodo giugno-ottobre in collaborazione con le principali Agenzie di Promozione e comunicazione (regionali e nazionali) e le Camere di Commercio italiane all’estero.







Sotto la regia dell’Ente camerale e di Promocamera, a rafforzamento e sostegno delle azioni camerali in programma, le locali Associazioni di Categoria organizzeranno diverse iniziative di animazione urbana che andranno a coinvolgere attivamente le Cantine produttrici di Vermentino, le attività produttive di Olbia (commerciali, artigianali, dei servizi), gli operatori della ricettività (alberghiera ed extra alberghiera), della ristorazione e dei pubblici esercizi, in sintonia con gli obiettivi strategici che da sempre caratterizzano la manifestazione “Benvenuto Vermentino”.



Come già ampiamente dimostrato nel corso delle precedenti edizioni, la manifestazione “Benvenuto Vermentino” può contare su un significativo bagaglio di esperienza e successo di critica da parte degli operatori di settore e del vasto pubblico che annualmente la frequenta con entusiasmo e largo apprezzamento, stimolando un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, partendo dalla valorizzazione e promozione di uno dei suoi prodotti di eccellenza riconosciuto a livello internazionale (il Vermentino di Gallura “DOCG”) ed assicurando importanti ricadute economiche per l’intero territorio, tanto per le Cantine produttrici così come per tutti gli altri operatori economici (dell’Ospitalità, della Ristorazione, del Commercio, dell’Artigianato e dei Servizi) che a vario titolo sono coinvolti nell’iniziativa.



Grazie alla proficua collaborazione con le Associazioni di Categoria, in coerenza con gli obiettivi di promozione del Vermentino di Gallura, protagonista assoluto della manifestazione, è stato possibile organizzare un articolato programma di iniziative di animazione urbana che hanno visto la collaborazione tra settori ed associazioni di rappresentanza in un’ottica di marketing territoriale: tutte le iniziative, pur nella loro differenza sono stati costruiti con una visione integrata e con una modalità collaborativa.



All’interno di ogni iniziativa sono state coinvolte imprese di diversi settori, le quali in diversi ruoli, fornitori di beni o di servizi, portatori di interessi differenti che si sono integrati per il raggiungimento di un obiettivo comune: la promozione del territorio e del sistema delle imprese attraverso il racconto e l’esperienza di prodotti e valori identitari messi a fattor comune dal connubio con il Vermentino di Gallura, filo conduttore delle iniziative e collante tra i diversi momenti.



INIZIATIVE IN PROGRAMMA



· Shopping & Vermentino: durante l’intera settimana del Vermentino (17-23 Ottobre) le attività commerciali, artigianali e dei servizi aderenti all’iniziativa (aree commerciali di Corso Umberto I° e Via Regina Elena e Viale Aldo Moro) offriranno ai propri clienti il Vermentino di Gallura offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG (i pubblici esercizi coinvolti sono circa 30);



· Apericena & Vermentino: durante l’intera settimana del Vermentino (17-23 Ottobre) Ristoranti, Bar e Hotel aderenti all’iniziativa proporranno ai propri clienti menù e/o aperitivi a tema Vermentino di Gallura DOCG (i pubblici esercizi coinvolti sono circa 20);



· Incontri d’affari a supporto dell’Export: nelle giornate del 18 e 19 Ottobre, presso il Museo Archeologico di Olbia, si svolgeranno 130 incontri B2B già calendarizzati tra le Cantine locali e una qualificata selezione di buyers e importatori nazionali ed esteri . (le Cantine locali coinvolte sono 22, i buyers esteri sono 10, provenienti dal centro-nord Europa);



· Press e Educational Tour: dal 20 al 22 Ottobre una delegazione composta da una decina di Giornalisti esteri, provenienti dal centro-nord Europa, in compagnia di una guida esperta, visiterà il territorio gallurese allo scopo di promuovere e scrivere sulle eccellenze enogastronomiche, turistiche e culturali della Gallura;



· Degustazione tecnica guidata: nei pomeriggi del 20 e 21 Ottobre (16:30-18.30), presso il Museo Archeologico di Olbia, si svolgerà la tradizionale Degustazione tecnica realizzata in collaborazione con i sommelier dell’A.I.S. Gallura. Saranno presentati e degustati i migliori Vermentini di Gallura DOCG, della Sardegna ed alcune rinomate etichette di provenienza nazionale ed internazionale. Saranno circa 50 le etichette di Vermentino in degustazione, di cui 6 internazionali (Stati Uniti/California, Sud Africa, Corsica e Provenza);



· “Vermentino Shopping Night”: nelle serate del 21 e 22 Ottobre (dalle 17 alle 23.30), le attività commerciali ed artigianali aderenti all’iniziativa (aree commerciali di Corso Umberto I° e Via Regina Elena e Viale Aldo Moro) offriranno ai propri clienti il Vermentino di Gallura offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG (le attività commerciali coinvolte saranno circa 35);



· Premio nazionale eno-letterario “Vermentino” (a cura di CCIAA): rivolto alle Case Editrici ed assegnato ad un’opera di narrativa italiana edita in grado di cogliere, in maniera unica ed originale, aspetti peculiari e significativi del variegato mondo vitivinicolo e del lavoro nei campi tra i grappoli d’uva e i filari. Ideato nel 2017 dalla Camera di Commercio di Sassari in partnership con i Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra, e con la collaborazione dei produttori vitivinicoli di Sardegna, Liguria e Toscana. Sabato 22 Ottobre (09:30-13:00), presso il Museo Archeologico di Olbia, è in programma la cerimonia di premiazione del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”, giunto alla sua VI^ edizione, che vede il coinvolgimento del liceo Gramsci di Olbia;



· Esperienze in Cantina: nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 Ottobre (su prenotazione) si svolgeranno visite guidate presso le Cantine aderenti all’iniziativa, con degustazioni in loco di Vermentino di Gallura DOCG e prodotti tipici locali in compagnia del produttore: (oltre 20 le Cantine locali aderenti all’iniziativa);



· Attività di Comunicazione e Promozione: (da Giugno a Ottobre) azioni di marketing e promozione turistica della Gallura (e nord Sardegna) sfruttando la manifestazione traino “Benvenuto Vermentino”, in collaborazione con qualificate Agenzie di comunicazione di livello regionale, nazionale ed internazionale;



· Laboratori Open Food: attraverso un lavoro fatto di studio teorico, partecipazione pratica e documentazione delle attività, lo scopo che si intende perseguire è quello di arrivare ad immergere i soggetti partecipanti ed il pubblico in un percorso di conoscenza e approfondimento delle produzioni vitivinicole del vermentino, agroalimentari e manifatturiere tipiche del territorio. Grazie al coinvolgimento di una selezione di un gruppo tra i 20 e i 30 ragazzi di 4 istituti di scuola superiore locali, delle cantine coinvolte nella manifestazione, di circa 15 20 imprese del settore agroalimentare e del manifatturiero, con il tutoraggio dell’associazione cuochi Gallura, verrà attivato un laboratorio finalizzato a realizzare dei piatti; abbinamenti tra vermentino e altre produzioni agroalimentari tipiche, documentando tutto con materiale fotografico e video i cui risultati saranno esposti al Museo Archeologico durante lo svolgimento della manifestazione “Benvenuto Vermentino”.



· Show Cooking e Storytelling: il lavoro dei laboratori sarà, presentato in occasione della settimana di benvenuto vermentino con uno show cooking nella sede del museo. Le Cantine e le altre imprese aderenti avranno la possibilità di adottare una ricetta tradizionale o un prodotto locale tipico e di mostrarlo in abbinata col loro Vermentino.



· Mostra di Artigianato artistico di qualità: nei giorni (21-23 Ottobre), presso i locali del Museo Archeologico, si potrà visitare un’esposizione dei prodotti artigianali degli artigiani sardi associati a CNA e a Confartigianato (gli artigiani coinvolti saranno circa 20). Lo scopo dell’iniziativa è di dare visibilità e voce ai piccoli artigiani, ai mestieri che tramandano le tradizioni della nostra terra, che permettono ai giovani di scoprire antichi segreti che rischiano l’estinzione. Le opere poggeranno su delle barrique fornite dal Consorzio del Vermentino di Gallura, su cassepanche artigianali e espositori di vario genere. L’allestimento sarà curato dal Direttore Artistico della Fiera di Mogoro, Marcello Muru.



Inoltre, sabato 22 ottobre, gli artigiani del settore agroalimentare CNA, affiancheranno gli associati Confartigianato durante il Cooking Show, organizzato nella giornata del Premio Eno-Letterario, e contribuiranno all’evento preparando dei dolci.



· Mostra di opere d’arte “Benvenuto … riciclo”: durante l’intera settimana del Vermentino (17-23 Ottobre), presso i locali del Museo Archeologico, si potrà visitare una mostra di opere prodotte dalle allieve dell’Accademia d’Arte di Arzachena che costituisce il riepilogo di un anno accademico di studio in cui l’attenzione si è rivolta all’arte internazionale. Il visitatore potrà apprezzare una situazione che comprenderà tutto: progettazione, disegno, pittura, installazioni ed introduzione all’uso dei più insoliti materiali, soprattutto fruiti dal recupero e/o dal riciclo;



Credito foto (indicativa): ufficio comunicazione Monica De Murtas