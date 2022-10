A Nuoro la festa dei giovani agricoltori innovativi e della birra artigianale

Nuoro. Arriveranno da tutta la Sardegna martedì a Nuoro 200 giovani agricoltori per la festa dell’innovazione e della sostenibilità agricola e per la prima festa della birra artigianale. A promuovere l’iniziativa è Coldiretti Giovani Impresa Sardegna che presenterà nell’anfiteatro del Centro Polivalente in via Roma i progetti ed i prodotti più innovativi del 2022 delle aziende agricole under 40. A contendersi le sei categorie (Custodi d’Italia, Coltiviamo solidarietà, Campagna Amica, Energie per il futuro e sostenibilità, Fare filiera, Impresa digitale) saranno dodici aziende per un premio che poi li proietterà a Roma per le finali nazionali. Negli ultimi cinque anni la Sardegna è stata rappresentata nelle finali nazionali da sette giovani agricoltori con la vittoria dell’agri-architetta Luisa Cabiddu di Girasole con il suo progetto delle case in paglia e nel 2020 con Andrea Liverani di Terralba ed il progetto di agricoltura di precisione che consente alle aziende agricole un notevole risparmio idrico.



Oscar green, giunto alla quattordicesima edizione, è il premio ideato da Coldiretti Giovani, una vetrina straordinaria per i giovani agricoltori come dimostra anche la storia del presidente regionale di Coldiretti Giovani Sardegna Frediano Mura che con il suo gin elettrico (vincitore Oscar green regionale e finalista nazionale) ha avuto un incredibile esplosione con una ribalta nazionale e la partecipazione anche a Dinner Club in onda su Amazon Prime video con Diego Abbatantuono e Carlo Cracco.



A seguire, dalle ore 20, sempre nell’anfiteatro del Centro Polivalente si terrà il primo Coldiretti beer food in collaborazione con il Consorzio della Birra Argoanale e l’Ati Percorsi del km0, con lo street food a km0 e i birrifici artigianali a filiera sarda del territorio, con musica dal vino con il gruppo Bette the band.



Appuntamento a Nuoro, nel Centro Polivalente in via Roma, alle ore 17.30.