Secondo vittoria di fila per l'Alghero: 4 a 2 contro il Cus Sassari Calcio

Dopo questo anticipo la squadra del presidente Andrea Pinna è momentaneamente prima in classifica, 7 punti con due vittorie e un pareggio. Il prossimo appuntamento è sabato 22 ad Olmedo alle ore 16, un derby molto sentito nel territorio.







Gol: 30’ Pastore Francesco, 12’ st Pastore Cristian (r)





Credito fotografico: Emiliano Arru



L’Alghero Calcio cercava continuità e la trova davanti al proprio pubblico. Seconda vittoria di fila su tre partite nel campionato di Prima Categoria, girone E. 4 a 2 su un ottimo Cus Sassari Calcio: una vittoria corale, di squadra. Ad andare in rete per i giallorossi sono Roberto Sini, Giovanni Pinna, Claudio Livesi e Stefano Mereu.A rompere il ghiaccio in casa Alghero è ancora una volta un difensore e ancora una volta di testa. Il rientrare, dopo un infortunio e con i punti ancora freschi, Roberto Sini al 9’ è lesto ad anticipare tutti su un corner e beffa il portiere avversario. Passano sette giri di orologio e Cristian Guerriero viene atterrato fallosamente in area di rigore, sul dischetto va Giovanni Pinna e fa 2 a 0. Il Cus Sassari accorcia le distanze al 30’ con Francesco Pastore, qualche minuto dopo è Claudio Livesi a segnare con un tap-in vincente dopo che il pallone rimbalza sul palo. 3 a 1 con cui le due squadre vanno all’intervallo. Al 12’ del secondo tempo ancora fallo di rigore, questa volta a commetterlo sono i giallorossi e a realizzare è Cristian Pastore per il 3 a 2. L’ultimo sigillo del match è del capitano algherese Stefano Mereu che capitalizza al meglio una punizione dal limite con un morbido destro a giro che finisce sotto il sette.I ragazzi di mister Piras entrano in campo con la giusta mentalità sostenuti dal numeroso pubblico del “Pino Cuccureddu”. Anche se su alcuni break c’è ancora da lavorare l’allenatore è comunque soddisfatto. Ecco le sue parole a fine match «partita dopo partita diventiamo sempre più una formazione coesa che riesce ad interpretare la meglio le situazioni che il match gli mette davanti. L’obbiettivo erano i 3 punti e lo abbiamo centrato, una vittoria che ci da continuità, quello che cercavamo ma dobbiamo ancora crescere soprattutto dal punto di vista tattico e fisico.»Tabellini - Alghero Calcio VS Cus Sassari CalcioFormazioni:Alghero Calcio: 1) Marrosu, 2) Caddeo, 3) Tedde Marco, 4) Mereu, 5) Sini, 6) Urgias, 7) PinnaPaolo (2007), 8) Guerriero, 9) Pinna Giovanni, 10) Puddu, 11) Livesi. Allenatore PirasSostituzioni: 45’ Puddu per Martinez, 15’ st Sasso per Pinna out (fuori quota), 19’ st Delogu per Livesi, 24’ st Correddu per Guerriero e Libi per Giovanni Pinna al 43’ st.Gol: 9’ Sini, 15’ Pinna Giovanni (r), 39’ Livesi, 42’ st MereuCus Sassari Calcio: 1) Mazzette 2) Luiu 3) Masala 4) Doro 5) Porcu 6) Garau, 7) Tilocca, 8) PastoreCristian, 9) Sannino 10) Pastore Francesco 11) Uggias. Allenatore MovilliSostituzioni: 8’ Coroforo per Sannino, 5’ st Rossi per Tilocca, 7’ st Casu per Doro, 22’ st Dettori per Luiu, 30’ st Profili per Uggias.