Capo Frasca: oggi la manifestazione contro lo sfruttamento della Sardegna come base da guerra

Sant'Antonio di Santadi. È fissata per le ore 12.00 di oggi, a Sant’Antonio di Santadi, la manifestazione contro lo sfruttamento della Sardegna e della Corsica come basi per la guerra. Promossa da “A Foras”, alla mobilitazione hanno aderito diverse associazioni dell’isola.



Riportiamo le motivazioni e le riflessioni del movimento “A Foras”:

«Il movimento contro l’occupazione militare della Sardegna torna davanti ai poligoni, per una mobilitazione comune tra le “isole sorelle”, contro l'uso della Sardegna e della Corsica in funzione della guerra, contro la Nato e per un Mediterraneo di pace.

Il 29 settembre una delegazione di A Foras è stata ospite presso l’Assemblea di Corsica ad Ajaccio, in questa sede è stata presentata una piattaforma di lotta comune con il movimento corso Core in Fronte.

Il passo successivo sarà la manifestazione del 16 ottobre a Capo Frasca, per ribadire le rivendicazioni che hanno da sempre caratterizzato la lotta contro l’occupazione militare della Sardegna: il blocco delle esercitazioni, la completa dismissione dei poligoni e la bonifica dei territori compromessi.

Si assiste in questo momento ad un cambio di paradigma dovuto alla guerra in Ucraina, e al ruolo strategico delle basi Nato presenti in Sardegna, in questo scenario A Foras e Core in Fronte lanciano una mobilitazione contro l’utilizzo delle due isole come basi d’intervento militari e quindi complici di guerre presenti e future.

In Sardegna gli apparati militari sono passati a un maggiore livello di mobilitazione e di allerta, intensificando le attività a Quirra, a Teulada e a Capo Frasca e finalizzando tutte le esercitazioni a testare la capacità di combattimento.

Lo strapotere dell'esercito italiano in Sardegna si fa sempre più arrogante e sfacciato, nonostante il grave pericolo che esso rappresenta per chi vive in Sardegna, nel contesto di una possibile guerra globale.

Questa sfacciataggine emerge ormai anche nelle aule di Tribunale: lo scorso 23 settembre è arrivata la richiesta di archiviazione per i 5 ex capi di Stato Maggiore, sotto inchiesta per disastro ambientale nel poligono di Teulada, mentre risale ad un anno fa l'assoluzione dei generali imputati nel processo di Quirra.

Anche se i responsabili dell'occupazione militare possono autoassolversi, non potranno nascondere, il sottosviluppo, l’inquinamento e le malattie che hanno causato al popolo sardo.

Per tutti questi motivi il movimento tornerà davanti alle reti dei poligoni con l’intenzione di rioccupare la propria terra e bloccare le esercitazioni.

Chiamiamo a manifestare tutte le persone che vogliono riappropriarsi della terra che da più di settant’anni ci è stata sottratta, che vogliono un mediterraneo di pace, cooperazione economica e scambio culturale, che non vogliono essere complici della morte e distruzione, che vogliono dire basta all'inquinamento e al cambiamento climatico che le esercitazioni contribuiscono a generare!

Chiamiamo a manifestare tutti coloro che vorrebbero vivere in una società libera dal militarismo, in cui la ricchezza sociale venga investita nella sanità, nell'istruzione e nella cultura!





Bio: A Foras è un movimento aperto e inclusivo, composto da comitati, collettivi, associazioni, realtà politiche e individui che si oppongono all’occupazione militare della Sardegna, per il blocco delle esercitazioni, la completa dismissione dei poligoni, il risarcimento delle popolazioni da parte di chi ha inquinato e la bonifica dei territori compromessi.»