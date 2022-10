Una passeggiata ecologica per scoprire il Montiferru

Riceviamo e pubblichiamo l'iniziativa promossa dall'associazione Ispidientos:





«Visto il grande successo e la massiccia adesione alla passeggiata ecologica “Camminos” del 18 settembre scorso, che ci ha costretto alla chiusura delle iscrizioni 4 giorni prima del previsto, l’associazione Ispidientos ha deciso di rinnovare la passeggiata con lo stesso itinerario, con l’unica variante legata al pranzo che si terrà in una località di pregevole bellezza, l’agricampeggio “Elighes Uttiosos”, che si trova a poche centinaia di metri dal punto di arrivo.

La nuova data è per domenica 23 ottobre p.v. con partenza alle ore 09,00.Camminos è una passeggiata ecologica che consente di ammirare e riscoprire alcune zone del Montiferru, con sentieri riapparsi in seguito al tragico incendio dello scorso anno e che, grazie allo splendido lavoro fatto da Francesco Gambino, un giovane studente lussurgese, appassionato e studioso del territorio, sono stati tracciati e geolocalizzati.Il lavoro e la passione di Francesco si potrà osservare nei suoi pregevoli racconti che descriverà durante la passeggiata, nelle tappe previste e illustrate nella locandina.La passeggiata toccherà alcune zone colpite dal terribile incendio del luglio 2021 e l’associazione Ispidientos intende rendere fruibile quanto realizzato dal giovane lussurgese, lavoro che consente di ammirare paesaggi unici ed emozionanti e panorami mozzafiato.Il percorso, adatto anche ai bambini, è lungo circa 6 km e non presenta particolari difficoltà. La partenza è prevista per le ore 09,00 con punto di ritrovo a Santu Lussurgiu, la durata dovrebbe essere di circa 3 ore.Per partecipare ci si potrà iscrivere entro il 21 ottobre alle 12,00. Per maggiori informazioni ci si può collegare al sito dell’associazione o alle pagine Facebook e Instagram.»