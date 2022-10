Tennistavolo Sassari: spettacolare pareggio della A2 maschile contro Milano Sport

Nell'ultimo set è stata finalmente la squadra sassarese a imporsi per 3-2 con Marco Bressan che dopo essere finito sotto 0-2 ha vinto tre set di fila conquistando il punto del pareggio per i padroni di casa.





La sfida si è aperta con l'inaspettato 3-0 rifilato da Ganiyu Ashimiyu al connazionale Solanke Azeez Amole, numero 225 al mondo, che finora aveva sempre vinto i suoi match.Il Tennistavolo Sassari sembrava avviato verso il 2-0 visto che Marco Poma stava conducendo per due set a zero su Mattias Mongiusti. Il giocatore di Milano però ha capovolto tecnicamente e psicologicamente l'incontro imponendosi per 3-2. Stesso andamento nel terzo confronto, col giovane Marco Bressan in vantaggio per 2-0 su Stefano Tomasi, che è stato per tanti anni in nazionale, ha vinto diversi scudetti (due col Pieve Emanuele) ed è stato anche campione italiano individuale nel 2010. Il veterano Tomasi però ha saputo ribaltare il match portando in vantaggio la formazione ospite.Ancora più combattuta la gara tra Marco Poma e Solanke Azeez Amole che si è imposto 3-2 vincendo il quinto set per 15-13.A ridare coraggio e fiducia al team guidato da Mario Santona ci ha pensato un Ganiyu Ashimiyu davvero in giornata brillante: 3-1 su Tomasi.