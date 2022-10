Arrestato sudamericano:aveva ingerito 48 ovuli di cocaina

La sera del 07 ottobre, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. di Alghero, ha proceduto all’arresto di un corriere sudamericano poiché, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso 687 grammi di cocaina suddivisi in 48 “ovuli” preliminarmente ingeriti.

Gli Agenti insospettiti dai recenti frequenti viaggi, con brevi soggiorni, senza alcun apparente valido motivo, dello straniero decidevano di effettuare il controllo del soggetto all’arrivo dell’aeroporto di Alghero. Lo straniero che manifestava un certo nervosismo al controllo di Polizia, ne confermava i forti sospetti, infatti dal successivo esame radiologico all’addome che rilevava la presenza di numerosi corpi estranei emergeva che costui aveva ingerito i 48 ovuli di cocaina.

L’uomo veniva pertanto dichiarato in stato di arresto e, ultimati gli adempimenti di rito, veniva tradotto nella Casa Circondariale di Sassari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella giornata del 10 ottobre 2022, l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto e disponeva la traduzione presso il carcere di Sassari - Bancali.