Si tornerà a parlare di casinò in Sardegna?

Perché i nostri cugini di Ajaccio possono avere un casinò e noi sardi no? È questa la domanda che tanti cittadini sardi si pongono, soprattutto quando una struttura del genere potrebbe richiamare turismo e in special modo nella stagione invernale, quella con meno visitatori. La questione è sempre aperta e sono diverse le testate giornalistiche locali, oltre che politici locali, che periodicamente la ripropongono.



Dove può andare un sardo al casinò?

Fermo restando che parliamo di veri casinò, con veri croupier, veri tavoli, ristoranti e alberghi e non di sale VLT in cui tutti i giochi sono automatici, un sardo che vuole andare al casinò può andare ad Ajaccio o al casinò di Sanremo.Per raggiungere Ajaccio infatti basta recarsi a nord dell’isola, prendere una nave per Bonifacio e da lì bastano un paio d’ore per arrivare al Casinò Municipal. In alternativa, si può prendere una nave da Olbia.Se invece si preferisce restare in Italia, ci si può recare al Casinò di Sanremo, che non è molto distante dalle rotte dei traghetti per Genova e Savona, oltre che Nizza.Un’altra alternativa è quella di giocare online. I casinò online sono disponibili anche in Italia e presentano sempre più tavoli live per giocare dal vivo, senza contare che le slot sono sempre popolari nei casinò e se ne possono trovare centinaia in qualsiasi casinò online regolamentato dall’ADM. Questi hanno certamente il vantaggio di non dover richiedere spostamenti per giocare, ma non hanno le potenzialità a livello territoriale quanto quelle di un casinò tradizionale.