All’Università di Sassari il convegno finale del Progetto IGEA

Il Convegno sarà moderato dal Maria Lucia Piga, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, responsabile scientifica del progetto I.G.E.A. e sarà aperto dai saluti istituzionali del Prof. Gavino Mariotti, Rettore dell’Università di Sassari e dai saluti di benvenuto della Prof.ssa Marta Galiñanes Gallén, Presidente del CUG di Ateneo e della Dott.ssa Simona Corongiu della Regione Autonoma Sardegna, referente progetto SUPERA.





Sassari. L’Aula Pissarello del dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari ospita giovedì 20 ottobre, con inizio alle ore 9,00, il Convegno finale del Progetto di ricerca IGEA, Innovations for Gender Equality in Academia, organizzato dal Centro interdisciplinare di Ateneo degli studi di genere A.R.G.IN.O. e finanziato dalla Regione Sardegna e col patrocinio di AIS – Associazione Italiana di Sociologia (Sezione Studi di Genere).Nel convegno si presenteranno le principali risultanze della ricerca, mirata a segnare un percorso di consapevolezza delle risorse da ascoltare, uomini e donne che nell’Università di Sassari vivono e lavorano, al fine di capire quali sono in Ateneo gli ostacoli alla cittadinanza di genere: sarà importante come punto di partenza per l’introduzione nell’Ateneo sassarese del primo bilancio di genere, strumento grazie al quale monitorare il piano di performance in termini di pari opportunità di genere.Nonostante i progressi compiuti e la crescente attenzione sul tema, a partire dall’Agenda di Lisbona e dalla European Research Area del 2000, l’Italia è fra i Paesi europei meno impegnati nelle politiche di riconoscimento della parità di genere e il raggiungimento dell’uguaglianza di genere all’interno dei luoghi di lavoro e nelle varie professioni rimane una sfida aperta.Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione e alle sinergie tra 3 Dipartimenti: Scienze Umanistiche e Sociali (capofila); Giurisprudenza; Medicina, Chirurgia e Farmacia. È centrato sull’analisi della composizione di genere dell’Università di Sassari, al fine di dotare l’Ateneo del suo primo bilancio di genere.