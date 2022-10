La Torres torna da Alessandria con un buon punto per la classifica

Partita sotto controllo da entrambe le parti che solo verso la fine ha visto i piemontesi tentare il colpaccio. Secondo risultato utile per i padroni di casa, settimo per gli ospiti.



Per la Torres la testa è già al derby di domenica prossima con l'Olbia che in questo turno di campionato ha maturato una pesantissima sconfita in casa per 2-4 con l'Ancona.



All: Greco Alfonso





All'Alessandria occorrevano punti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica, alla Torres per continuare sulla sua strada di consolidamento in questo primo anno da professionista: finisce così in un naturale pareggio per 0-0 al Moccagatta di Alessandria.: L. Liverani, M. Baldi, L. Checchi, S. Sini, L. Nunzella, A. Rota, M. Speranza, M. Ghiozzi, R. Filip, L. Podda, A. GaleandroAll: Rebuffi FabioA. Salvato, M. Liviero, N. Antonelli, P. Dametto, A. Girgi, M. Lombardo, A. Bonavolontà, F. Lora, A. Sanat, S. Scappini, F. Ruocco