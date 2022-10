“Satie nel metrò”, a Sassari la nuova produzione del circolo Laborintus

Sassari. "Satie nel Metrò", la nuova produzione musicale del Circolo musicale Laborintus, andrà in scena per la prima volta a Sassari, sabato 29 ottobre alle ore 20.30, al Vecchio Mulino in via Frigaglia 5.



Il concerto è dedicato alla figura di Erik Satie, artista inavvicinabile, controverso, bizzarro, ironico, protagonista del rinnovamento musicale e artistico francese a cavallo tra ‘800 e ‘900 e racconta la Parigi di quegli anni, capitale culturale del mondo occidentale che attirava e ospitava artisti di tutto il mondo. A Parigi è nata la pittura impressionista, cubista, fauve; a Parigi si sono sviluppati il surrealismo e il dadaismo; Parigi ha ospitato Picasso, Modigliani, Chagall. Prima e dopo la Grande Guerra romanzieri e poeti transitavano a Parigi; a Parigi i fratelli Lumière hanno inventato il cinematografo. A Parigi c’erano Debussy e Ravel, ma anche Igor Stravinsky e i Balletti Russi di Diaghilev, c’era Cocteau; c’era Apollinaire. A Parigi c’era il Gruppo dei Sei e il loro padre spirituale EriK Satie.



Nel concerto saranno eseguite musiche di Satie, Poulenc e Milhaud dall’ensemble composta da Simone Sassu al pianoforte, Angelo Vargiu al clarinetto e Anna Vilardi al violino. Alessandra Luzzu interpreterà le popolari chansons “Elegie” e “La diva de l’empire” musicate da Eric Satie e i brani “Chanson d’orkenise”, “Les chemins de l’amour” e “Voyage à Paris” di Francis Poulenc.





Ingresso concerto (apertura dalle ore 20): entrata da via Maddalena 51



Infoline e prenotazioni



Numero fisso 0794920324



Whatsapp 3393407008



Email: ilvecchiomulino.ss@gmail.com



Euro 12,00 spettacolo (1 consumazione compresa)



Euro 25,00 spettacolo (1 consumazione + cena comprese)