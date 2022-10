Martis, al Festival Letterario Ethno's appuntamento con le fiabe e con la scrittrice Cristina Caboni

Martis. Si è chiusa ieri la prima settimana di eventi del Festival Letterario Ethno's. Il primo appuntamento è stato dedicato alla fiaba, uno dei grandi temi di questa seconda edizione. A parlarne, insieme a Enedina Sanna, ricercatrice di storytelling, sono stati il figlio e la moglie di Franco Enna, autore dei Contos de foghile recentemente scomparso. Dopo una breve sosta davanti alla casa di Maria Nudda, per rendere omaggio alla grande narratrice di Martis che in paese aprì un vera e propria “Scuola di Fiaba”, ci si è spostati al museo Paleobotanico. Qui si è discusso, insieme a Iole Sotgiu e Stefano Enna, del lungo lavoro di ricerca svolto da Franco Enna, e del ruolo chiave di Maria Nudda, alla quale l’autore ha attinto per realizzare le trascrizioni delle storie della tradizione orale. Una tradizione che oggi si è adattata al digitale: Enedina Sanna ha raccontato il suo progetto di trasmissione della tradizione orale ai tempi del podcast. I suoi progetti di ricerca nell’ambito dello storytelling comprendono, infatti, una trasmissione radio – edita dalla Rai – in cui viene dato spazio alle storie della letteratura popolare della Sardegna. “La comunità riconosceva a Maria Nudda il ruolo di maestra – ha spiegato Enedina Sanna – e dieci storie dei Contos sono state raccolte proprio qui a Martis. Da qui parte un progetto di ricerca per coniugare tradizione e tecnologia. Grazie alla volontà e all'impegno dei giovani organizzatori del festival, nel mese di novembre curerò la realizzazione di alcuni Podcast, dove a riprendere e a raccontare le fiabe di Maria Nudda sarà proprio una ragazza di Martis, Maria Elena Cocco.” “Questo podcast – ha poi evidenziato Nanni Campus, coordinatore del Festival Letterario Ethno’s – è solo il primo passo per arrivare a trasformare la casa di Maria Nudda nella casa della fiaba sarda”. A seguire, nelle sale del museo Paleobotanico, la scrittrice Cristina Caboni ha presentato, insieme alla giornalista Francesca Arca, il suo ultimo romanzo “La via del miele” appena uscito per la casa editrice Garzanti. L’autrice ha raccontato come nascono le sue storie e cosa la ispira, del realismo magico presente nei suoi romanzi e di quanto la natura sia per lei essenziale. Delle api, spesso protagoniste delle storie di Cristina Caboni, che oltre a scrivere è un’apicultrice, si è parlato molto, soprattutto in senso metaforico. “Il mio modo di scrivere è stato fortemente influenzato dalla natura e dalle api. C’è molto da imparare da loro, osservando i loro comportamenti”. I libri di Cristina Caboni, definiti da Francesca Arca delle vere e proprie “esperienze sensoriali”, stanno riscuotendo un grande successo. Il suo primo romanzo, dal titolo Il sentiero dei profumi, è un bestseller venduto in tutto il mondo e ha conquistato la vetta delle classifiche italiane e straniere. Il Festival Letterario Ethno's torna venerdì 28 con un pomeriggio dedicato agli autori locali, insieme a Mauro Tedde e Salvatore Patatu. Proseguirà poi sabato 29 con il concerto di Sabastiano Dessanay che, accompagnato al piano dal jazzista Peter Waters e da Roberto Migoni, ci racconterà, tra pagine e musica, del suo “377 Project”. Per concludere, domenica 30, spazio alla natura con il professor Ignazio Camarda che, dopo aver parlato della sua ricerca sul campo, guiderà i presenti alla scoperta degli alberi secolari presenti sul territorio: la passeggiata terminerà con una degustazione di vini presso l'azienda vitivinicola Binzamanna (richiesta prenotazione al numero 3490660196).







Tutti gli appuntamenti in programma sono consultabili sulla pagina Facebook del Festival www.facebook.com/ethnosletterario e su Instagram https://www.instagram.com/ethnosfestival_letterario/