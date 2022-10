ABBANOA: domani notte niente acqua in quasi tutta Sassari

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi e ridurre o eliminare le ore di interruzione qualora l’andamento dei livelli del serbatoio dovesse consentirlo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.





A causa del minor apporto di risorsa idrica dall’acquedotto Bidighinzu giovedì 27 ottobre 2022 sarà necessario effettuare una chiusura notturna dell’erogazione da mezzanotte alle 5 della mattina successiva nei quartieri serviti dal serbatoio di via Milano a Sassari: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari2, Monte Furru, Badde Pedrosa e Porcellana Alta.La chiusura è necessaria per consentire la ricostituzione di sufficienti scorte nel serbatoio, indispensabili per una corretta distribuzione. La fascia oraria è quella dove si registrano minori consumi e di conseguenza saranno limitati i disagi all’utenza.