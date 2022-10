I grandi personaggi di Sassari sul palco del Teatro Astra

Si comunica inoltre che lo spettacolo “Lo straniero” della compagnia Akroama in cartellone venerdì 28 ottobre sempre sul palco dell’ Astra all’interno della rassegna "Etnia e Teatralità" organizzata dalla compagnia Teatro Sassari è stato rinviato a data da destinarsi causa Covid.







. Prosegue al teatro Astra la rassegna "I Grandi personaggi di Sassari" organizzata dalla compagnia Teatro Sassari che riporta alla luce le vicende della città ricostruendo le biografie di personaggi emblematici e in alcuni casi poco conosciuti del suo passato. Giovedì 27 ottobre alle 20 il monologo di Cosimo Filigheddu interpretato da Mario Lubino “Il conte di Moriana” farà conoscere al pubblico la vicenda storica e umana di Placido Benedetto di Savoia. Figlio di Vittorio Amedeo Terzo di Savoia e della Principessa Maria Antonia Ferdinanda di Spagna il Conte di Moriana fu governatore di Sassari fino alla sua misteriosa morte avvenuta il 29 ottobre 1802, a soli 36 anni. Il Conte morì subito dopo la barbara uccisione del giacobino Francesco Cillocco, giustiziato anche per suo ordine. Lo spettacolo rievoca la sua vita da un punto di vista inusuale e privato in cui emergono tratti essenziali del suo carattere, pieno di contraddizioni, in cui si mescolano viltà e senso del dovere. Prima dello spettacolo alle 18 si terrà una presentazione che inquadrerà il personaggio nelle vicende storico-politiche dell’epoca a cura della criminologa e ricercatrice storica Dott.ssa Lorena Piras. Ingresso Libero. Info 079200267