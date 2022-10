Nasce a Sennori lo sportello di accoglienza psicologica “In ascolto”

Sennori. Si chiama “In ascolto”, ed è lo sportello di assistenza psicologica attivato dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Sennori per offrire sostegno alle persone che attraversano una fase complicata della loro vita, come lutti, separazioni, crisi esistenziali. Situazioni che possono creare sofferenza e smarrimento e che possono essere affrontate e superate con l’aiuto di un professionista. Proprio questo è ciò che offre il servizio “In ascolto”: la possibilità di confrontarsi con un professionista, potersi confidare con lui e avere i consigli e l’appoggio necessari per non perdersi di fronte alle difficoltà e riuscire ad andare avanti.



Lo sportello di ascolto, attivo presso il Comune di Sennori, è un servizio di consulenza psicologica breve e non prevede attività psicoterapeutica.



Per garantire la riservatezza degli utenti, l’accesso è organizzato esclusivamente su appuntamento. Per prenotarsi è sufficiente chiamare il numero di telefono 079.3049311 o contattare lo sportello inviando una e-mail all’indirizzo sportellopsicologico@comune.sennori.ss.it