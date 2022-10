Turismo, l’assessore Chessa a Desulo: “Manifestazioni come Montagna produce promuovono l’identità”

Desulo. La Regione coi suoi progetti sta completando l’offerta turistica della Sardegna, che, grazie alle bellezze e alle caratteristiche peculiari dell’Isola, può presentarsi competitiva anche nei segmenti del turismo enogastronomico, attivo e sportivo, archeologico, religioso e delle tradizioni popolari. Con le manifestazioni che promuovono l’identità, la cultura e i prodotti dei nostri territori si fortifica, in particolare, la strategia di promozione e valorizzazione dell’interno della Sardegna, puntando con decisione alla destagionalizzazione dei flussi turistici”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante l’incontro col sindaco di Desulo, Giovanni Cristian Melis, dove, dal 29 ottobre al 1 novembre, si terrà la XXXI edizione della “Montagna produce”.



“Un importante momento di promozione della montagna e del comparto agroalimentare, ma anche di valorizzazione dei centri storici dei nostri paesi per un effettivo rilancio dell’interno in chiave turistica”, ha aggiunto l’assessore Chessa.