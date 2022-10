Festival delle Bellezze 2022, venerdì 28 ottobre Nicola Agus proporrà un giro del mondo musicale

Alghero. Sonorità che spaziano da quelle del bacino del mediterraneo al mondo celtico, passando per quello arabo con influenze gitane. È un vero e proprio giro del mondo musicale quello che il polistrumentista e compositore Nicola Agus proporrà, venerdì 28 ottobre, nelle splendide tenute di Sa Mandra ad Alghero. L’occasione è la nona tappa del Festival delle Bellezze organizzato dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dei Comuni ospitanti e con il sostegno di Confindustria Centro Nord Sardegna e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.



L’artista originario di Cagliari è capace di suonare oltre 80 strumenti e nel corso del concerto-aperitivo che prenderà il via alle 18:30 sarà possibile godere della sua musica basata sulla sperimentazione e sulla contaminazione. Il viaggio sonoro grazie a strumenti come il Duduk (strumento armeno a fiato) l’Hulusi (strumento asiatico ad ancia), la Zurna (strumento a fiato arabo) e il Nei, il primo flauto trovato nelle piramidi, attraverserà anche la nostra terra con le Launeddas, suonate con uno stile unico e moderno. Mentre sarà immerso nelle sonorità inedite di Agus, il pubblico potrà degustare le specialità tipiche di uno dei migliori ristoranti d’Italia.



La serata sarà aperta dal saluto musicale della Corale Studentesca Città di Sassari e dell’Insieme Vocale Nova Euphonia entrambe dirette dal M° Vincenzo Cossu.



“Il Festival delle Bellezze”, giunto alla V edizione è nato con l’obbiettivo di dare voce alla bellezza dei luoghi più suggestivi della Provincia di Sassari attraverso le sonorità di artisti di spicco del panorama musicale sardo, ed è inserito nel cartellone degli eventi di “Salude & Trigu”, il progetto della Camera di Commercio di Sassari che dal 2019 supporta le manifestazioni culturali legate alla valorizzazione turistica e alle tradizioni del Nord Sardegna.



La tappa di Sa Mandra costituirà anche l’occasione per presentare, in collaborazione con la libreria Koinè, il libro “A night at the theater. I Queen alla corte di sua maestà il cinema” di Vincenzo Cossu, pubblicato nel novembre 2021 dalla Arcana edizioni.



Dato che il numero degli ingressi sarà limitato, il pubblico potrà partecipare alla serata esclusivamente prenotando l’aperitivo al numero 3294078638



Prezzo aperitivo €10