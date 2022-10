Sassari. Worldy vince la Start Cup Sardegna 2022

Sassari. L’edizione 2022 della Start Cup Sardegna si è conclusa con la vittoria di Worldy gruppo composto da Luca Carta, Marco Demelas, Daniele Murtas, Enrico Nivola. La loro idea è nata con l’obiettivo di informare i giovani su tematiche traversali quali attualità, finanza, musica, sport e tecnologia. Worldy tramite i social sta rendendo accessibile e comprensibile l’informazione riguardante tematiche solitamente di disinteresse generale per i giovani, quali ambiente, flussi migratori, cronaca, salute e non.

Secondo posto per LApper, gruppo composto da Massimo Cesaraccio, Alessandro Cucca, Sergio Picciau, Ernesto Puddu che ha presentato una app super funzionale, creata per gli sport e le attività in cui non si possa essere distratto da un dispositivo, che migliora l’esperienza utente del cronometro basato su GPS

Al Terzo posto RIV4U, gruppo composto da Fabrizio Angius, Guido Ennas, Francesca Esposito, Aldo Manzin, Silvia Puxeddu, Alessandra Scano, Enzo Tramontano. Il loro progetto di impresa è quello di sviluppare un rivestimento per superfici antimicrobico, trasparente economico ed ecosotenibile, che limita la trasmissione indiretta dei patogeni.

Ora queste tre idee, legate al mondo della ricerca accademica, rappresenteranno la Sardegna al Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la fase nazionale della Competizione, che coinvolge ca. 50 atenei italiani e il CNR, che si terrà a L’Aquila l’1 e 2 Dicembre pv.

Quella che si è svolta oggi nell’aula magna dell’università di Sassari è stata una finale davvero combattuta, con tante idee diverse e interessanti e con grandi prospettive di crescita e di successo nel mercato.

I rappresentanti dei 9 gruppi hanno presentato le loro idee di business attraverso gli Elevetor Pitch: solo 4 terrorizzanti e brevissimi minuti a disposizione, come se veramente si incontrasse in ascensore un finanziatore da convincere prima che le porte si riaprano, per spiegare in modo chiaro ed efficace e vincente la proposta.

I 3 opponent (avversari), Giuseppe Cuccurese, Direttore generale del Banco di Sardegna; Francesca Palumbo, Professore Associato Uniss; Carlo Mannoni, Direttore generale della Fondazione di Sardegna, durante il Question Time non hanno lesinato in domande scomode.

La competizione Start Cup Sardegna, che premia le migliori idee imprenditoriali innovative da sviluppare in Sardegna, è organizzata dalle Università di Sassari e di Cagliari, in collaborazione con Progetto INNOIS, INNOvazione e Idee per la Sardegna e della Fondazione di Sardegna, con i contributi di Banco di Sardegna, Verde Vita, Abinsula, Sardegna Ricerche e l’Unione Sarda.