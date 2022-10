Mezzo quintale di ciottoli e sabbia sequestrati all'aeroporto di Alghero

Il materiale, arbitrariamente prelevato dalle spiagge del nord Sardegna, è stato sequestrato e sono state applicate sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 500€ ad un massimo di 3000,00€, previste dalla Legge regionale n. 16/2017.





Sassari, 25 ottobre 2022 –Durante lo svolgimento dell’attività istituzionale di controllo passeggeri, presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero, i funzionari dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli (ADM) unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero ed in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, hanno rinvenuto nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre c.a., un quantitativo di kg. 19 circa di sabbia, di kg. 23 di ciottoli e di kg. 7 di conchiglie, occultati nei bagagli dei passeggeri in partenza dallo scalo catalanoNonostante i serrati controlli e le campagne informative di sensibilizzazione, volte ad evitare il depauperamento dei lidi del mare, continua il malcostume di alcuni turisti, di portare via dalla spiaggia sabbia, conchiglie e ciottoli.I passeggeri sono di varie nazionalità: ungherese, ceca, austriaca, francese, spagnola e italiana.