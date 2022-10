Al Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari Corso di Educazione Finanziaria della Banca d'Italia

Per la partecipazione i docenti potranno iscriversi compilando il form on line su www.canopoleno.edu.it (inserito all’interno della circolare 92). Per ogni necessità di comunicazione è possibile contattare l’organizzazione al n. 079293287 o alla mail formazione@convittocanopoleno.edu.it. I docenti che partecipano agli incontri avranno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di servizio e riceveranno un attestato di partecipazione.







Sassari. Nell’ambito del Progetto Ministero dell’Istruzione – Banca d’Italia, dedicato all’Educazione Finanziaria nelle scuole, si terrà i prossimi 3, 4 e 7 novembre presso il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, un corso di formazione rivolto ai docenti di ruolo e non di ruolo della Provincia di Sassari.Il corso sarà articolato in tre differenti giornate: 3 novembre, ore 15,30–17,30 per i docenti delle scuole secondarie di primo grado; 4 novembre, ore 15,30–17,30 per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado: 7 novembre, ore 15,30–17,30 per i docenti delle scuole primarie.Il programma dei seminari si snoderà attraverso una serie di interventi che riguarderanno la presentazione del progetto Banca d’Italia – Ministero dell’Istruzione, l’illustrazione dei quaderni didattici “Tutti per uno economia per tutti!”, chiuderà la parte monografica su risparmio, investimento e credito e le criptoattività (solo il 4 novembre).Per la Banca d’Italia interverranno ai tre incontri Mario Sica, Francesco Sias, Carlo Buscaglia, Gianluca Bernardini e Roberto Rassu (solo il 4 novembre). L’iniziativa è programmata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari.I seminari si terranno in presenza, nell’Auditorium del Canopoleno. Solo in caso di effettiva necessità e su richiesta, sarà possibile partecipare in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet (il link verrà comunicato agli iscritti tramite mail).