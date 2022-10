Domenica a Florinas il primo memorial golfistico dedicato a "Gianni Dettori"

Grande appuntamento golfistico questa domenica a Florinas. Il primo memorial dedicato a Gianni Dettori richiamerà sui green del campo una settantina di giocatori che si contenderanno il prestigioso trofeo messo in palio dalla famiglia e che andrà definitivamente a chi si aggiudicherà il torneo per tre volte. Il Memorial Gianni Dettori è dedicato a un grande imprenditore sassarese appassionato di golf venuto a mancare improvvisamente lo scorso anno. Il trofeo si giocherà con la formula della Lousiana e quindi a coppie: i giocatori tireranno entrambi la prima pallina dal tee shot e poi proseguiranno fino alla buca scegliendo la pallina meglio posizionata. Una formula avvincente e particolarmente intrigante visto che grazie agli handicap di gioco assegnati ai partecipanti permette anche i neofiti di potersi aggiudicare il trofeo. Il Memorial avrà inizio alle 9,30 sul campo di pitch&putt di Florinas, l’unico campo di golf “bio” in Italia. Al termine del trofeo si svolgerà la ricchissima premiazione che sarà seguita da un rinfresco offerto dalla famiglia di Gianni Dettori.