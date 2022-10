"L'ispettore Diff alla ricerca dell'impronta ecologica", il nuovo progetto di animazione del Coros

Al via il nuovo progetto di animazione teatrale e territoriale dell’Unione dei Comuni del Coros nell’ambito della campagna Facciamo La Differenza.

Un vero e proprio tour, che nei mesi di Novembre e Dicembre 2022 farà tappa nelle piazze dei Comuni di Muros, Olmedo, Ittiri, Uri, Ossi, Usini, Putifigari, Cargeghe e Tissi: 9 appuntamenti dedicati ai giovani cittadini dell’Unione del Coros, per sensibilizzare e coinvolgere anche i bambini e le bambine sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e della sostenibilità ambientale!

L’attore e direttore artistico Ignazio Chessa vestirà i panni dell’Ispettore Diff, per accompagnare i bambini nell’Operazione C.T.I.R.L.D.M.: “Cerchiamo tutti i rifiuti lasciati dai maleducati”!

Uno spettacolo ludico-educativo che coinvolgerà attivamente il pubblico presente e i piccoli protagonisti di questa nuova avventura ecologica, impegnati in giochi di squadra e attività di Riuso Creativo.

La partecipazione agli eventi sarà libera e verrà affiancata dalla presenza dell’InfoPoint Facciamo La Differenza: un punto informativo che accoglierà i cittadini e distribuirà a tutti i bambini e le bambine un dépliant studiato e realizzato appositamente per loro sui temi inerenti alla campagna Facciamo La Differenza.

Per i cittadini dell’Unione dei Comuni del Coros, e in particolar modo per i più piccoli, il progetto rappresenta una nuova e preziosa occasione di incontro che, dopo tre anni di attesa, li vedrà finalmente coinvolti con iniziative in presenza nei luoghi di aggregazione delle proprie città!



“L’Ispettore Diff alla ricerca dell’impronta ecologica” è una delle attività di "Facciamo la Differenza”, il più ampio e articolato programma di educazione e informazione alla raccolta differenziata promosso dai Comuni del Coros in collaborazione con Ambiente Italia srl, Cosir e Formula Ambiente S.p.a., in collaborazione con la COMES Cooperativa Mediateche Sarde.