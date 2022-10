A Cagliari l'iniziativa per non dimenticare il regime fascista "Riflessioni sulla storia"

Riceviamo e diffondiamo l'iniziativa dell'ANPI e della CGIL di Cagliari:



"Il 28 ottobre di cento anni fa, con la complicità del re, Benito Mussolini prendeva il potere dopo un colpo di stato. Era l’inizio di un tragico ventennio della storia italiana, contrassegnato dalla soppressione delle libertà democratiche, dalla violenza, dal razzismo e dalla guerra.



Per non dimenticare i fatti che portarono all’instaurazione del regime fascista, l’ANPI di Cagliari e la Cgil organizzano per venerdì 28 ottobre l’incontro dibattito “Riflessioni sulla storia”. A fare da filo conduttore dell’incontro sarà il libro di Emilio Lussu “Marcia su Roma e dintorni”.



Ad intervenire, a partire dalle 16.30 presso la sala convegni della Camera del Lavoro Metropolitana in viale Monastir, saranno la segretaria generale della Cgil di Cagliari, Simona Fanzecco lo storico Gianni Fresu, Gianna Lai dell’ANPI nazionale e Luisa Sassu dell’ANPI di Cagliari".