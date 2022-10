In bassa stagione Italia in bici, cinque percorsi da non perdere

L’estate è da poco terminata e il rientro dalle vacanze porta le persone a riprendere le proprie attività quotidiane di sempre e a fissarsi dei buoni propositi. Tra questi, c’è sicuramente il tornare a fare attività fisica: c’è chi si iscrive in palestra, chi inizia a correre o a fare jogging e, infine, chi decide di allenarsi muovendosi per la città con la propria bicicletta.



Gli italiani e la bici: un amore senza fine

5 itinerari da percorrere in bici almeno una volta nella vita



Secondo un sondaggio Ipsos un italiano su due possiede una bici e il 57% sostiene di saperla usare; dati questi indice di una popolarità che non conosce crisi. Purtroppo, una percentuale superiore alla metà sostiene che a causa della mancanza di strutture adeguate guidare una bici può risultare pericoloso. Anche per questo sempre più persone sono alla ricerca di itinerari da percorrere con la propria bici, da soli o in famiglia. Eccone alcuni da non perdere.

Ciclovia Monaco Venezia



È uno splendido itinerario ciclabile di 560 chilometri da Monaco di Baviera a Venezia. Il percorso offre paesaggi incredibilmente panoramici e variegati: dalle grandi città a laghi e fiumi e valli straordinarie (anche nel cuore delle Dolomiti). Può essere percorsa per intero o a tratti.



La Via Francigena



Copre 1.040 km dall’altitudine del Colle del Gran San Bernardo fino a Roma, attraversando la Pianura Padana, gli Appennini e le magnifiche valli toscane. Si compone di 23 tappe lunghe 50 km e composte al 70% da strade secondarie asfaltate.



La Ciclopedonale del Lago di Garda



È un percorso ad anello di 2 km che attraversa l’intero perimetro del Garda. Per via di una vista strepitosa sulle acque del lago è definita anche "Ciclabile dei sogni". Per la sua facilità e la lunghezza ridotta è ideale per una gita in famiglia. Dotata di illuminazione a led è percorribile anche di sera.

La ciclabile dei fiori in Liguria.



È un rettilineo di 24 km sulla Riviera Ligure di Ponente. Il percorso con differenti punti di sosta panoramici vista mare attraversa anche ponti, borghi caratteristici e le case colorate dei pescatori. È ben asfaltata, fornita di segnaletica e sicura e facile da percorrere.



L’anello del Salento.





Percorso di 210 chilometri che attraversa scenari da sogno tra fichi d’india, ulivi e i piccoli paesi del "tacco d’Italia". Ha inizio a Lecce e conduce sino alla splendida vista sul mare di Gallipoli . Essendo quasi completamente pianeggiante è consigliato anche ai meno esperti.





Sempre più italiani scelgono la bici come trasporto alternativo all’utilizzo di automobili e moto ma anche dei mezzi pubblici come bus o tram. Secondo le stime di Confindustria ANCMA nel 2021 sono state vendute in Italia 1.975.000 bici; si tratta di numeri in linea col 2020, anno in cui il mercato ha raggiunto picchi record. Il 37% degli italiani inoltre dichiara di utilizzare la bici almeno una volta a settimana e per l’81% la bici risulterebbe essere il mezzo di trasporto favorito.Non stupisce allora che il numero di ricerche online per questo articolo sia in egual misura molto positivo anche grazie alle diverse piattaforme presenti sul web. Secondo gli ultimi studi, la categoria “Biciclette” ha registrato un incremento notevole in termini di ricerche rispetto al 2021, con sempre più persone che stanno valutando di acquistarne una, consultando ad esempio le biciclette disponibili su Bikester.it , un e-commerce che vanta una vasta gamma di modelli e tipologie (da corsa, elettriche, per bambini, da trekking, mountain bike, city bike) perfette per adattarsi ad ogni tipo di esigenza.