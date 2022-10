Abbanoa, intervento nella condotta di via Rockfeller, sospensione momentanea dell'erogazione

Sassari. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Sassari per eseguire un intervento di manutenzione sulla condotta in via Rockfeller dove è stata accertata una dispersione idrica.







Per eseguire i lavori è necessario sospendere l’erogazione verso Viale Umberto, Via Roma, Via Zanfarino, Via Dante, Via IV Novembre, Via Napoli e Quartiere Monserrato.







Il servizio sarà ripristinato al termine dell’intervento di riparazione entro la tarda mattinata di oggi.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.