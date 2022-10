Halloween in libreria. Letture itineranti e horr... ipilanti

Sassari. Riceviamo e diffondiamo la notizia di questa simpatica iniziativa in programma:







Lunedì 31 ottobre dalle ore 18,30 serata di letture paurosissime. Si parte dalla libreria Koinè in via Roma e si girerà per il quartiere accompagnati da streghe, fantasmi, draghi, folletti dispettosi, orchi e maghi. La partecipazione è gratuita. Per informazioni 079275638